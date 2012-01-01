发力人工智能 宁波加速激发新动能培育新业态

宁波2017年9月16日电 /美通社/ -- 2017年9月16日，由中共宁波市鄞州区委、宁波市鄞州区人民政府、宁波市发展和改革委员会主办的“智汇2017”人工智能产业发展高峰论坛暨人工智能全球创新邀请赛启动仪式在宁波启幕。该活动是全国双创周宁波会场的重要组成部分。9月15日，主办方代表、宁波市发展和改革委员会相关负责人在接受媒体采访时说，人工智能是宁波探路“中国制造2025”的一个主攻方向。

宁波作为中国东部沿海地区的重要新兴制造业基地，拥有较好的制造业基础。近年来，宁波坚持创新驱动、工业强市发展战略，加快制造业转型升级，先后成为全国首个“中国制造2025”试点示范城市、首批国家科技成果转移转化示范区，肩负起为建设制造强国先行探路的使命。

为了进一步促进人工智能产业发展，宁波市委、市政府计划用3年时间，拿出108亿专门扶植先进制造行业。针对企业转型发展，宁波出台了专门的资金扶持政策，针对企业工业技改投资、实施智能制造工程等方面，都有不超过20%、最高3000万的补贴政策。同时，加大对包括人工智能在内的新兴产业的政策倾斜，将鼓励创新创业发展的相关财政、信贷等优惠政策面向此类新兴业态企业开放；鼓励在部分新兴经济领域探索实施新型股权管理制度，通过发展新兴业态，实现劳动者多元化就业，创造新的有效供给，形成以高技术服务业为主导的新兴产业体系，带动区域经济高水平发展。

如今，全方位的改革创新为这座国际港城、文化名城增添了发展新动能，也为其跻身全国大城市第一方队打下了坚实基础。过去五年，宁波地区生产总值从2011年的6075亿元增加到2016年的8541亿元，人均GDP跃上1.6万美元台阶。吹响“建设国际港口名城，打造东方文明之都”的号角，宁波正在谋划推进“一带一路”综合试验区、沪嘉甬铁路、东钱湖区域提升发展等一批具有战略性、引领性、长远性作用的“四梁八柱”。

宁波市发展和改革委员会相关负责人相关负责人表示，宁波将以新一代信息技术和制造业融合创新为主线，突出区域特色优势，把建设“中国制造2025”示范城市作为推进宁波智能经济发展的重要抓手，从而打造、推动宁波制造业率先向高端、智能、绿色、服务转型升级，真正成为全国一流的制造强市。

作为宁波的核心产业区，鄞州区今年安排5.8亿元支持智能经济发展。当前及今后一个时期，鄞州将围绕“建设都市核心区、打造品质新鄞州”精准对接“中国制造2025”，全力打造浙江智能经济强区。

宁波市鄞州区相关负责人表示，鄞州要借助智能制造，做优存量、做高增量，充分发挥产业基础优势，把握产业发展新趋势，做强高端汽配、智能电器、时尚服装三大优势产业，提升新材料、高端装备、新一代信息技术三大战略性新兴产业，培育以光电、医药健康为代表的一批高成长性产业，以工业创新设计、科技研发服务、检测检验为代表的一批生产性服务业，加快构建“3311”新型产业体系。以新型材料、智能终端产品、关键基础件、高端电子、信息软件等五大细分行业作为“3311”产业发展的主攻方向，不断壮大智能制造产业规模。

宁波市发展和改革委员会相关负责人表示，智能经济是未来产业发展的方向，人工智能是新一轮产业变革的核心驱动力。从国家战略看，今年把人工智能上升为国家战略，智能经济已经成为中国制造的主攻方向。宁波要主动拥抱大数据、人工智能新时代，以良好精神状态和优异工作成绩迎接党的十九大胜利召开。