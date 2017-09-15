英特尔人工智能加速眼科诊疗模式变革

联合爱尔眼科及相关机构共同发布远程智能阅片平台

福州2017年9月16日电 /美通社/ -- 中华医学会第二十二次全国眼科学术大会在福州举行。会上，英特尔（中国）有限公司与爱尔眼科集团、极视互联科技、晋弘科技共同发布远程智能阅片平台。该远程智能阅片平台旨在基于英特尔至强可扩展处理器平台，在爱尔眼科已有的人工智能识别成果基础上，进一步提升对糖尿病视网膜病变(DR)和老年性黄斑变性(AMD)筛查的准确性和效率，从而帮助众多患者提早获得诊断和治疗，进而为大众提供更便捷、更高效的医疗健康服务。



英特尔联合爱尔眼科及极视互联科技、晋弘科技推出远程智能阅片平台

根据国际糖尿病联盟统计结果推算，我国DR患者约2700万人以上，已成为20-70岁人群致盲的主要病因，而且是不可避免致盲性疾病的首位病因。AMD是当前老年人致盲的重要疾病，大多发生于45岁以上，其患病随年龄增长而增多。DR或者AMD可通过定期眼科检查来检测，从而对其提前进行预防或者减缓。但是，现阶段在中国服务这一领域的眼科医生非常稀少，早期筛查开展比较少，同时，中国医疗资源的匮乏使得基层社区甚至没有眼底设备进行筛查。因此，通过技术创新对有风险的患者进行有效的早期筛查和发现，并及时治疗，以防止患者失明，显得尤为重要。

基于这一原因，今年7月，英特尔联合爱尔眼科集团、极视互联科技、晋弘科技签署协议共同开发远程智能阅片平台。在四方的共同努力下，研发和创新取得阶段性的成效，该平台正式推出。爱尔眼科集团、极视互联科技、晋弘科技持续利用人工智能技术，开发DR和AMD智能阅片系统，目前临床诊断准确率已达到90%以上。结合眼科图像分析处理的特点，英特尔针对处理器、深度学习框架、数学内核库等进行优化，提供专业化系统解决方案，支持大样本、大批量眼科图像诊断分析的处理效率和准确性，进一步助推人工智能在医疗影像方面的应用和产业化。

爱尔眼科集团副总裁、总院长，中南大学爱尔眼科学院院长唐仕波教授表示：“该远程智能阅片平台结合人工智能辅助诊断，将实现远程化和智能化的眼科疾病诊断服务，解决眼科医师资源匮乏，阅片效率低，用户需求分布临散以及基层医院技能落后等问题，大幅度提高医生临床诊断的效率，另一方面，对于平衡医疗资源，扩大眼科筛查面有着重要的作用，从而让更多DR或者AMD患者得到早期筛查，早期诊断，从而让更多患者受益。”

远程智能阅片平台将有效促进眼底影像互联互通，从而实现分级诊疗，合理分配医疗资源，进而提高眼底影像诊断率以及区域信息化的建设整合。目前，远程智能阅片平台已经部署至爱尔眼科集团的北京远程阅片中心和长沙远程阅片中心，通过分级审阅机制，以及先进的培训体系，将各机构上传的眼科影像资料进行快速审阅，根据影像资料进行病情分析及诊断，对病情做出初步判断，同时在阅片过程中启动人工智能自主学习，不断提升人工智能阅片平台的准确率，从而进一步为患者确定治疗方案。

作为领先的计算产品和方案提供商，英特尔持续关注医疗领域的创新和实践。在支持IT与医疗领域结合发展的过程中，英特尔提供了从设备到网络基础设施到云和数据中心全面的技术，并拥有着丰富的产业协作经验和用户支持策略；与此同时，英特尔也关注着人工智能等前沿技术同医疗领域的结合，秉承人工智能大众化的理念，致力于不断推出易于部署和开发，高效能的深度学习平台，致力于以计算创新来加速科研发展和临床应用。

“我们期待英特尔联合爱尔眼科以及相关机构的远程智能阅片平台可以为眼科医生提高效率，并为平衡医疗资源贡献一份力量”。英特尔医疗与生命科学集团亚太区总经理李亚东表示：“英特尔作为一家数据公司，一直坚持从云到端的产品与技术创新策略，在医疗行业，通过联结产业力量，英特尔用技术创新支持贯穿全生命周期的医疗健康服务模式重构，致力于让高质量、便捷的医疗健康服务触手可及。英特尔积极联合生态合作伙伴共同推动人工智能从技术升级到产业升级，普惠大众。”

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