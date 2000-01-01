Telna-KnowRoaming与魅族达成合作伙伴协议

向魅族用户提供扩展的全球数据漫游覆盖

中国珠海2017年9月16日电 /美通社/ -- 全球连接和移动解决方案的垂直整合的网络即服务（NaaS）提供商Telna-KnowRoaming和领先的智能手机制造商魅族（Meizu）今日宣布达成合作伙伴协议，通过魅族的国际数据漫游解决方案提供扩展的全球LTE/4G/3G数据覆盖服务。中国大陆的魅族用户从此可以在世界上更多地区享受低成本的数据漫游，包括中东和拉丁美洲的国家。新增的热门旅游目的地包括印度、哥伦比亚、墨西哥和阿联酋。

Telna-KnowRoaming运营自己的移动网络基础设施，与800多个网络有着直接访问协议，其服务范围覆盖两百多个国家/地区。 结合其专有的软件定义网络（SDN）技术和Multi-IMSI平台，Telna-KnowRoaming具有独特的定位，可以提供对每个国家/地区多个顶级网络的访问，从而为最终用户提供更多的冗余、覆盖和可靠性。

据Forbes.com的Marc Weber Tobias介绍，“KnowRoaming是这样一家科技公司，在你出国旅行时，它可以让你的智能手机更加智能化。”

在中国大陆的魅族智能手机用户可以直接从魅族智能、功能丰富的操作系统Flyme 6的设置菜单直接连接到低成本的国际数据。用户可以实时管理其漫游使用情况并购买预付费数据包 - 向魅族中国大陆用户提供前所未有的漫游费用控制权。

魅族漫游服务副总经理Zhang Donghui说，“将Telna-KnowRoaming全球网络连接整合到我们的产品中，通过提供一个简单、实惠、可靠的在全球更多国家漫游的方式，从而增强了为用户提供的增值服务。”

国际数据功能及致力于用户体验为魅族赢得了一大批忠实的追随者。 根据研究公司IC Insights的统计，魅族是世界上第11大畅销智能手机制造商，在2015年销售了2000多万部手机。

关于Telna-KnowRoaming

Telna-KnowRoaming是一家为日益发展成长的物联网（IoT）经济提供垂直整合的端到端网络即服务（NaaS）的提供商。Telna-KnowRoaming的前身为SIM技术业务的KnowRoaming。2014年，该公司投资并随后收购了Telna。Telna是一家位于美国的GSMA会员无线运营商，与800多个网络具有直接访问协议，其LTE/4G/3G服务覆盖全球两百多个国家。现今，该整合后的公司将包括众多网络的无限网络、完整的后端网络基础设施以及设备硬件/软件技术结合在一起，从而提供全套完整的全球连接服务。了解更多请访问www.telna.com

关于魅族

成立于2003年的魅族是世界领先的智能手机制造商之一。魅族基于用户偏好开发了一系列使用基于Android的Flyme操作系统的智能手机。该公司目前拥有三个系列的智能手机，即PRO、MX和M系列，迄今已发布近30款智能手机型号。根据IC Insights的统计，魅族在单位销售方面是全球第11大手机制造商。

魅族手机的特点是轻巧、舒适的设计、优质的音质、高清摄像头、简单优雅的用户界面，将性能、易用性和功能性与人类体验所需的耐用性相结合。了解更多请访问www.meizu.com