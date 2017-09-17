“人才服务链”激发创新创业潜能：国家科技领军人才基地落地宁波

宁波2017年9月17日电 /美通社/ -- 高校院所里的高端人才资源，如何与各地创新创业融合起来？科技与经济“两张皮”，究竟该怎样缝合在一处？9月17日，在2017年鄞州人才科技智创周暨全国双创周宁波会场活动开幕式上，随着国家科技领军人才创新创业基地落地，浙江宁波将通过一系列探索，努力改变这些痼疾。

“以围绕产业链、强化创新链、构建人才链为核心，以实现科技创新和产业发展的重大技术突破为重点，基地将链接科技部人才中心和宁波市、鄞州区两级资源，并通过专业机构运营，加速科技创新人才培养，建设国家高层次科技人才创新创业旗舰店。”科技部人才中心副主任程家瑜说。



图为国家科技领军人才创新创业基地授牌仪式

让政府资源和市场机制有效结合

“不同于各种名目的基地，国家科技领军人才创新创业基地具有鲜明的政府引导、市场运作的特征。”宁波市鄞州区人民政府副区长戴华祥说。

9月17日揭牌的宁波基地，是首批国家科技领军人才创新创业基地之一，由科技部人才中心和宁波市鄞州区共建，并由双方认可的创新创业服务机构盛世方舟负责承接运营。在戴华祥看来，这样的设计无疑更利于政府资源和市场机制有效结合。

“国家科技专家库中，目前拥有近9万高层次专家及企业高级研发人员，专家人才、导师资源丰富。通过开展人才、技术、产业等发展战略咨询和指导、科技领军人才和团队的供需对接服务、科技企业及科技人才常态化交流活动等运作，力争全方位带动科研平台、高新技术企业、人才团队、科技成果落地。”科技部人才中心科技人才管理部主任牛萍表示。

而基地所在的宁波，地处“一带一路”、长江经济带、长三角城市群建设战略交汇点上，地理位置得天独厚；这里产业基础雄厚，工业总量在浙江居首，宁波成为我国首个“中国制造2025”试点示范城市；这里人才总量突破200万人，过去5年，自主申报入选国家、省“千人计划”人才分别增长4.2倍和3.8倍。这些为基地落地宁波奠定了坚实的基础。

作为国内最大股权母基金管理机构和最大政府引导基金管理机构盛世投资倾力打造的创新创业创投服务平台，盛世方舟专注于中早期母基金、中早期直投基金、产业基金和创业空间等服务，是业内唯一持续在中早期领域深耕的母基金管理机构。盛世投资管理合伙人、盛世方舟主管合伙人谢作强表示，“目前，盛世方舟中早期母基金已投资50多只中早期基金，覆盖了800多个中早期项目。这些是宁波基地良好运营的必要条件。”

让高端人才精准服务创新创业

“国家科技领军人才创新创业基地更像一个导流口，通过资源引入、共享空间、信息化服务等服务，吸引科技人才在这里聚集。”牛萍说，“基地要做的就是充分发挥科技领军人才及其创新团队的知识优势和技术优势，为当地产业、企业和经济社会发展提供智力支撑。”

在揭牌之后，科技部人才中心将与宁波市、鄞州区联合开展科技创新创业导师／成果转移转化领军人才培训、选聘及经验交流，开展产业、企业技术指导及重大项目、科研平台咨询策划，并促进科技领军人才及其所在单位与地方机构合作开展重大关键共性技术难题的联合攻关、成果转化和产业化。

为了让高端人才与创新创业更精准对接，一款名为“问专家”的APP即将推出。专家库中包括国家千人、万人计划、创新人才推进计划入选者及地方领军人才，企业家可以通过在线预约得到专家个性化咨询。企业家可也以在线“约课”，并为导师打分。而专家将通过与相关领域企业沟通，进一步加强产学研合作，推动科研成果转化。

吸引人才，留住人才，自2011年起，宁波面向全球英才实施“3315计划”。截至2017年初，宁波近400名海外高层次人才、120个团队入选“3315计划”，累计创办企业270家，去年实现销售和利润分别同比增长30.2%和20.4%，其中销售增幅创历年之最；新获发明专利371项、填补国内空白193项、承担国家级项目188项；累计有4家企业挂牌“新三板”、12家已实施股份制改造。

与之对应地，鄞州实施了“创业鄞州.精英引领”计划，并在今年推出了“2.0版”：对于携项目落户的人才，创业资助上限从原先的500万元提高到800万元，具有国际一流水平、能引领产业发展的实行“一事一议”，最高资助2000万元；今年6月，鄞州率先出台了“众创空间-孵化器-加速器”科技创业孵化链条政策，为高端人才打造从项目初选到产业化发展的一体化创业孵化体系。

“围绕产业链、强化创新链、构建人才链，让高端人才和创新创业的精准结合，一直是我们努力的方向。国家科技领军人才创新创业基地的落户，为宁波市、鄞州区提供了新的机遇。我们将充分发挥政策、产业、科技以及区位优势，力争将基地建设成为高层次科技人才创新创业的示范性功能载体。”戴华祥说。（通讯员：鄞才轩）