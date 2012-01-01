Powermat无线充电技术与全新苹果iPhone系列完全兼容

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来源：美通社 2017年9月18日
关键字：美通社
旧金山2017年9月18日电 /美通社/ -- 有消息称全新iPhone系列将支持感应式无线充电，对此Powermat很激动地宣布，消费者将可以通过遍布世界各地的Powermat充电站为苹果(Apple)的最新智能手机无缝充电。
Powermat首席执行官埃拉德-杜布辛斯基(Elad Dubzinski)表示：“欢迎苹果进入无线充电领域。作为首家开发这项技术的无线充电公司，我们总是在构想无线电源无处不在的世界。我们相信非常受欢迎的iPhone将使无线充电成为主流。”
Powermat创始人Ran Poliakine说道：“追溯到1889年，尼古拉-特斯拉(Nicola Tesla)首次提出无线充电将取代标准电缆的构想。2006年，Powermat成立，目标将这一构想推向市场，使消费者可以使用无线充电。如今，我们很开心看到这一构想变成了现实。”
Powermat是无线充电市场领导者与先锋，同时也是感应式无线充电开发者。Powermat一直致力于让所有消费者能够轻松充电。消费者将能够通过Powermat的充电站为他们的智能手机无线充电，不管他们使用的是哪种类型的设备。
如欲寻找离您最近的Powermat充电站，请下载Powermat应用。
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