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至顶网云计算 Tetracore宣布T-COR 8便携式实时PCR热循环仪获欧盟认证

Tetracore宣布T-COR 8便携式实时PCR热循环仪获欧盟认证

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来源：美通社 2017年9月18日

关键字：美通社

-下一代分子诊断平台推出创新连接解决方案，拉近测试与患者的距离

马里兰州罗克维尔市2017年9月18日电 /美通社/ -- Tetracore今天宣布，T-COR 8便携式实时PCR热循环仪已经获得体外诊断医疗器械欧盟指令的CE-IVD认证。 

 

T-COR 8和专有软件为医疗服务供应商提供了简单、灵活、便利的分子诊断平台。这种独特、易用的护理点诊断系统可在医院、诊所、医生办公室及现场应用中进行实时分子测试。

医疗服务供应商依赖分子测试精确识别传染性病原体，从而快速选择正确的疗法。提高分子测试的便利性可帮助全球临床人士改善抗生素管理。最重要的是，近距离病人诊断能够即刻开始适当的治疗。T-COR 8专为护理点设计，拉近了传染病分子测试与患者的距离。

Tetracore首席执行官Bill Nelson医学博士表示：“我们专注于为各种场所提供所需的测试。T-COR 8让更多的医疗服务供应商在急需的地方开展重要测试。 Tetracore为针对呼吸系统病毒、医院内感染和肠胃传染病系统带来了多个诊断测试。除了开发中的专有内容，T-COR 8能够在开放式模式中进行分子测试，让研究人员和开发人员利用内嵌定制协议创建器在下一代仪器中开展新测试。”

T-COR 8功能包括：

  • 云端就绪和联网（无线网/以太网），允许远程访问和数据下载
  • 8个独立可编程扩增检测器
  • 随机访问工具，可同时进行多个协议
  • 10.4"触屏/虚拟键盘
  • 可插电源或用内置电源（长达4小时的持续测试时间）
  • 集成式条形码扫描器
  • 通过网络或USB拇指驱动器下载报告

 

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