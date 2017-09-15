人工智能落地钢铁行业，百度云ABC慧眼识钢

9月15日，2017百度云智峰会(ABC SUMMIT)上，百度副总裁、百度云总经理尹世明表示，在“ABC三位一体”的战略下，百度云ABC已经深入物流、工业、金融等领域，未来，百度云将进一步融合ABC的能力，推动各行各业的变革。

9月15日，2017百度云智峰会(ABC SUMMIT)上，百度副总裁、百度云总经理尹世明表示，在“ABC三位一体”的战略下，百度云ABC已经深入物流、工业、金融等领域，未来，百度云将进一步融合ABC的能力，推动各行各业的变革。

大会现场，北京首钢自动化信息技术有限公司(以下简称首自信)总经理佘国平出席会议，介绍首钢与百度云在钢材质检领域的合作。作为传统钢铁行业巨头的自动化信息化专业技术公司，首自信的亮相引发在场嘉宾好奇与期待。

(百度云总经理尹世明和首自信总经理佘国平)

佘国平表示，在《中国制造2025》行动纲领指导下，中国的钢铁行业正在从制造大国向制造强国迈进，“产品的质量”和“制造装备自主化能力的提升”是重要抓手。作为首钢集团旗下的自动化信息化专业性公司，首自信正大步迈向工业智能化领域。通过引进先进的AI技术，首自信希望能够在钢材瑕疵的智能识别及分类检索技术上取得大幅进展，提高质量管控效率。

钢铁生产工艺要求高、产品分类细，人工质检效率低。通过输入大量钢材数据，结合百度云图像识别的能力，百度云ABC一体机能够有效提取红色铁皮、褶皱、孔洞等残次品特征，建立基于机器视觉的钢板缺陷分类模型，可视化呈现钢材缺陷分类结果。

在大会现场，首自信带来了10000张验证图片，百度云ABC一体机对钢材图片进行现场预测。在10000张图片中，百度云的钢板缺陷分类模型的预测结果为：正常9714张、红皮281张、褶皱3张、孔洞2张。首自信工程师人工标注的结果是：正常9712张、红皮283张、褶皱3张、孔洞2张。以人工标注结果为基准，百度云的钢板缺陷分类模型的准确率达99.98%，与人工专业检测结果十分接近。佘国平现场表示，百度云 ABC一体机的检测结果大大超出我们的预期，极大地增强了双方在这个领域继续深入合作的信心和决心。

(百度云ABC一体机对钢材图片进行现场预测)

经过不断的技术创新，百度云与浪潮联合发布的ABC一体机以软硬一体的形式输出百度人工智能、大数据、云计算的能力。ABC一体机实现了端到端的一站式服务，部署简单，开箱即用，单服务器最高支持64片GPU卡、单集群支持并发调度1000台服务器，单机群支持并发调度100000训练作业。ABC一体机进一步加速百度云赋能传统工业。

目前，百度云在煤炭、物流、钢铁等工业领域取得一系列积极进展。2016年4月，百度云联手太原铁路局打造业内首个集铁路、公路、航空三位一体的物流云平台;今年7月，百度云与阳煤集团达成合作，探索煤炭行业的智能化升级;今天，首自信亮相百度云智峰会，合作双方共同探索人工智能时代下钢铁行业的新格局。经过行业经验积累与技术创新，百度云ABC正深入工业各领域，以ABC的能力推动传统工业的智能化升级。

业内人士普遍认为，ABC已经成为未来信息科技发展的主流方向。首自信与百度云的合作只是一个开始，未来，百度云ABC将赋能更多行业伙伴，实现钢铁智造的宏伟愿景。