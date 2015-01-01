懵圈的广告主，心碎的公关人，快来！这里有你们想要的神器

“公关活动尚且能通过参与人数来判断成效，那公关稿件呢?”

“公关活动尚且能通过参与人数来判断成效，那公关稿件呢?”

“一篇公关稿少则几百，多则上万，这钱花得值吗?网络媒体和传播路径如此繁杂多样，怎样才是我的最优媒体组合?”

“数据维度越来越多，量级越来越大，公关传播效果的验证如何才能客观公正又全面，省时省力还省钱?”

……

这些小问号戳中你的小心思了，对吧?不管你是广告主、公关公司，抑或媒体，一定都会有所共鸣。

拒绝懵圈，拒绝心碎，注意，前方高能

精准高效，是整个营销界一直以来孜孜不倦、永恒无限的追求，对此一个非常重要的解决方案，就是互联网数据监测。

谈到这个数据监测，当前更多的是面向网络广告的传播，因为它是伴随着互联网广告业的发展而产生的，它的演变主要也来自于互联网广告业的推动。

曝光成本，点击成本，注册成本，电商CPS，ROI……这些概念摆在一起，勾勒出了互联网广告数据监测大致的发展脉络。如此从粗放化到精细化的走向与趋势，突出反映的是人们对投入产出比的愈发重视，对效果追求的愈发强烈。

互联网广告数据监测的发展如火如荼，势如破竹，而在与网络广告紧密相关、紧随其而来的网络公关传播领域，由于技术壁垒等因素，相关数据的评估监测一直难以实现。不少机构每年在公关上投入高达上千万，但却难以知晓这些钱花的实际效果，公关公司对此也难以拿出一个具有公信力的实际解决方案。

随着互联网广告监测的普及，业内对数据监测服务认可度的广泛提升，网络公关传播领域对于数据监测的需求日渐上涨。客户越来越追求效果，推动着监测需求的不断细化。广告数据监测的整体走向与需求趋势，同样适用于网络公关传播数据的监测。

也就是说，在网络公关传播上，人们越来越要“知其然，更知其所以然，于是乎”……一个名为“知于”的平台诞生了。

“知于”，是国双科技近期开发上线的一款新产品，被定义为“首家第三方专业网络公关传播效果评估平台”。基于海量互联网数据，“知于”可以对公关传播稿件和热点事件的传播进行媒体分析、文章分析、媒体新闻传播源头挖掘，可对社会热点、公关事件等展开追踪分析、精准还原媒体传播路径，还能可视化展现媒体传播图谱。

就这么说吧，快速高效、公平公正、全面准确地获取公关效果、加强精准投入、提升报告亮点、明确评估标准、了解竞媒动态、开展全行业监测……你的这些小心愿，“知于”都能满足，简直堪称“神器”。

那这“神器”长啥样?它究竟有哪些功能?怎么就这么能耐?快来深入了解一下。

“知于，让传播效果有据可循”

总体来讲，“知于”现在可以对政府、企业、娱乐三大类别的热门文章进行分析——通过输入文章标题、摘要、热词等，对热门文章展开搜索，全方位监测数据效果，国双科技副总裁周喜在接受广告门的采访时详细介绍了“知于”的功能情况。

“知于”首页

从首页点击进入演示样例或点击搜索结果，用户能非常直观地看到一系列分析指标，如新闻覆盖媒体数、累计转载数和传播指数等，其中，传播指数是根据各项指标综合计算出的效果指数，传播指数越接近1，意味着媒体覆盖重复率就越低，传播效果越好。

此外，“知于”还对评论热词、文章数、阅读数、评论数、点赞数、新闻搜索引擎是否收录等多维指标进行了统计，进一步强化了用户对稿件传播效果的分析和评估。

新闻数据展示

而对于当下新闻事件的另一大传播源——微信，“知于”也进行了300万+公众号数据的收集和统计，由此几乎实现了互联网传播渠道的全覆盖。

微信数据展示

除了数据概览，“知于”还能清晰地展现事件传播脉络，以纵向时间轴倒序的形式直观呈现媒体及文章发展情况，精准还原传播路径。

传播脉络展示

媒体传播图，则为用户可视化展示了媒体传播源头，帮助用户洞悉媒体传播关系，挖掘转载规律，精准监测文章被转载数和转载占比，评估媒体质量和价值，优化媒体组合策略。

媒体传播情况展示

当用户无法通过搜索框搜到所关注的热门文章时，也可选择注册登录-自主创建任务，任务运行完毕后即可获得传播分析结果。每个新注册账号可创建两条分析任务，后续如果希望创建更多任务，则需要充值。

自主创建任务情况展示

除了以上种种，“知于”还具备全网监测原创作品、辅助版权保护等功能。

总之，对公关公司而言，“知于”能助其开展业务汇报和报告制作，让公关工作更加全面、便捷，让效率提升;对媒体而言，“知于”能助其进行影响力及关系评估，了解竞媒动态;对于广告主而言，“知于”除了能提供公关ROI评估助力，还能帮助广告主找到提高ROI的方法，让公关营销计划有据可依，优化公关稿在源头及桥梁媒体投放的性价比，同时，这来自第三方的公关传播监测，还保障了传播效果呈现的真实公正。

“知于”为何如此神气?

不得不说，对于公关行业里所有追求实效的利益主体来说，“知于”的出现，都可谓是一个超级福利，它让整个网络公关传播的过程清晰可见。那么关于“知于”，有哪些特点和优势值得进一步关注?它的产品理念又是怎样的?通过几个关键词，了解一下。

关键词1：首家

“知于”是首家网络公关传播效果第三方评估平台，之所以称为“首家”，是因为它填补了互联网公关数据评测的空白，同时，区别于其他新闻监测产品，“知于”针对的是公关传播的“ROI”，即以文章为核心点，去呈现相应的传播效果，不断帮助广告主做传播媒体的校正，而不是做舆情的监测预警。

关键词2：第三方

国双科技是中国领先的云计算企业级大数据分析、机器学习和人工智能解决方案提供商。在商业领域，提供数据分析解决方案，是独立的“第三方”，因此“知于”同样是“第三方”评估平台，这个身份也为“知于”平台数据的公平公正性带来了充分保障。

关键词3：大数据

“知于”的诞生，主要就是基于国双科技的大数据优势。

国双科技是中国本土少数专注数据分析和挖掘的公司之一，去年已在美国纳斯达克上市，公司的理念就是“专注数据，创造价值”。

“在10多年的大数据开发和积累的过程中，国双的商业线，一直在帮客户做数据营销方面的解决方案和服务。过程中我们发现，人们现在越来越重视除了广告以外媒体公关宣传和自媒体宣传的作用了，越来越注重对用户整个上网行为的影响，由此他们需要知道公关的传播效果到底如何。在这样的需求下，我们是有能力做这个事情的，于是很快立了项。”在采访中，周喜谈到了“知于”的诞生背景。

从时机上来说，如同当年的网络广告监测，国双开发“知于”其实也是被客户和市场往前推了一把。而“知于”产品之所以能够覆盖上百万家媒体网络数据、精准还原公关传播情况，可以说，都是源于国双多年来积累的四大数据模块的优势。

关键词4：快消品

根据周喜的预测，未来的大数据服务定会朝着两个方向发展，一个是高利润型的高端定制化服务，另一个则是具有普适性的服务，“你可能解决不了我的大问题，不能帮我定制化，但能解决一些小问题，我可以花小钱在你的平台上得到解决方案。“知于”就是这样，一篇公关稿件发完后，用户能马上看到传播的效果怎么样，哪些媒体是首发，哪些在发的过程中转载量最高，哪些对自己来说意义重大，快速便捷一目了然，这样的模式在客户中有着广泛需求。”

基于这样的理念，周喜对“知于”的定位是，一款要实现完全自助化的“快消品”。花费不到一杯奶茶价格的高性价比，让从前高高在上的大数据彻底落地，实现普及。

“就像你渴了我给你一瓶水，但你饿了我不能给你一盒饭，我只解决你渴的问题，但我们的价格会颠覆整个大数据分析行业。”

关键词5：一个月

很多人可能会问，像“知于”这样一款专业评测产品，从立项到上线再到测试全部完成，需要多久呢?答案是，一个月!这惊人的速度是怎么实现的?

“当时我们也跟专门做这种产品开发的外包公司、系统集成公司聊过，他们最短的都要四个月，最长要六个月。我们发现，当中的时间瓶颈主要在于外包公司要花很大一部分时间跟我们自己的系统做对接。出于对速度和数据保护的考虑，我们决定成立专项小组自己研发。当时产品定位非常明确，就是‘小而精’，我们非常清楚想要什么，也非常了解自己在数据收集与分析和自然语言处理(NLP)技术方面的沉淀。在技术团队的高效配合下，一个月的时间里完成了立项成型上线。” 周喜如是说。

据介绍，目前国家大剧院、花样年集团、柒晟传媒、河南沸点网络等都已成为“知于”客户。

现在的“知于”还是1.0阶段，只实现了一小部分功能，周喜透露，未来借助国双的大数据优势，“知于”将实现更多功能的打通与完善，比如进一步细化传播指数的函数定位、定期发布至少12个行业的优质媒体权威排行、为达到一定量级的客户免费提供行业报告、通过线上数据的积累和跟踪打通线下地面活动等等。此外，有着百度舆情全国独家代理优势、国双做了多年的舆情系统和其他相关功能，也将会被打包放到“知于”平台里，作为不同模块供用户自助选择，为用户提供一站式便利。

小而精，是“知于”的起步，但它的未来，充满了无限大的可能，令人期待。