2017直通硅谷创新创业大赛颁奖典礼举行

9月15日下午，2017中国（洛阳）直通硅谷国际创新创业高峰论坛暨2017中国（洛阳）直通硅谷创新创业大赛颁奖典礼隆重举行。

9月15日下午，2017中国(洛阳)直通硅谷国际创新创业高峰论坛暨2017中国(洛阳)直通硅谷创新创业大赛颁奖典礼隆重举行。来自全国各地的36个创业项目经过一天半的激烈比拼，AR新赛道-工业4.0的战略布局和产业创新应用、星载相控阵天线等36个项目，分别获得企业组和团队组一等奖、二等奖、三等奖、优胜奖等奖项，共享涧西区政府提供的300万元创业奖金。

“洛阳传统工业基础雄厚，军民融合产业市场空间很大，尤其是咱们涧西区，作为首创之区，对创新创业支持力度也很大，非常适合我们的项目落地。”此次大赛团队组一等奖得主星载相控阵天线项目负责人吕卫华说，他和团队多次来洛阳考察，通过大赛落户洛阳市涧西区后，将考虑把洛阳作为研发和服务中心，助推中原地区的军民融合产业。

“没有乌托邦式的项目，每个项目都解决用户痛点;没有乌合之众的项目，每个项目都很新颖!”作为2016与2017两届大赛的评委嘉宾，华美基金管理合伙人李彦对此次大赛高度认可，同时以他为代表的多个投资机构表示看好洛阳的创新创业环境。

洛阳市委常委、常务副市长吴孟铎发表致辞，向获奖企业和团队表示祝贺，他指出，洛阳市近年来坚持实施创新驱动发展战略，加快构建现代创新体系，围绕打通“四个通道”，全面促进“四链融合"，在郑洛新国家自主创新示范区、中国(河南)自由贸易试验区、小微双创基地城市示范、郑洛新“中国制造2025”试点示范城市群等重大战略机遇下，洛阳创新创业生态体系持续优化，欢迎更多优质创业项目落地洛阳，洛阳市委、市政府将全力提供一流的政策、一流的环境、一流的服务，助力每一位创业者实现创业梦想。

大赛承办方之一、洛阳国家大学科技园总裁吴磊，对比分析了硅谷和洛阳的创业环境，“硅谷拥有众多创业孵化器、加速器，汇聚了无数的创业人才和创投机构，然而最让人热血沸腾的是梦想的碰撞和场景化思维。”吴磊说，直通硅谷创新创业大赛已经成功举行了两届，它不仅是一项国际性的双创赛事，更是一个链接器，希望能为创业者提供国际化资源，让洛阳走向世界，让世界了解洛阳，“欢迎每一个有想法的创业者，把洛阳当成创业之家，在家门口创业，我们更踏实，我们成长更快!”

随后，洛阳市科技局副局长任庆鹏对大赛进行了总结盘点。直通硅谷创新创业大赛是由洛阳市主办的，面向全球的开放性高端创新创业赛事活动，是海内外投资人与创业者双向互动的国际性“双创”盛会。

今年3月，大赛正式启动以来，洛阳、北京、上海、深圳、美国硅谷五大赛区，共收到国内外2500多个项目报名参赛，主要集中于机器人及智能制造、新材料与新能源产业、生物医药等产业领域，项目地域来源覆盖了全国30个省和直辖市，以及美国、澳大利亚、加拿大、新西兰等17个国家和地区。同时，大赛还吸引了325家投资机构、418家媒体参与和关注，极大提升了洛阳双创的知名度和关注度。

此外，大赛还吸引了传奇影业、Bittiger等美国企业先后赴洛考察，并达成了落户洛阳的初步意向。今年11月，大赛组委会将组织此次大赛优胜获奖团队10～15个赴美国硅谷参加超级孵化创业训练营。

随后，科大讯飞研究院院长胡国平、朗玛峰创投合伙人章晟、星瀚资本创始人杨歌、猎云资本高级合伙人林祖宾、亿欧网创始人黄渊普、合领科技创始人赵雨润等行业领军人物与投资机构专家，现场分享了行业发展趋势与双创前沿观点。

洛阳市人大副主任陈卫平，河南省科技厅总工程师李密科，河南省工信委对外交流合作处处长任伟军，市发改委、财政局、教育局、科技局、工信委、人社局、商务局、统计局、金融办、工商局、国税局、地税局、市政府发展中心、团市委、人才办、市妇联、市侨联、涧西区政府等负责人，驻洛科研院所负责人，嵩山科创基金董事长马宝军，洛阳国家大学科技园董事长任慧宏，以及全市科技型企业代表等500余人出席此次活动。