VR未来是千载难逢or荆棘遍布？“虚热虚寒”背后理性前行

在多方的喧嚣中，梳理VR行业的发展脉络。在9月29日即将举行的“2017年移动智能终端峰会暨智能硬件生态大会”上，中国信息通信研究院将携手合作伙伴发布《虚拟(增强)现实产业白皮书》，聚焦虚拟现实,探讨相关技术及产业发展态势。

消费级的产品的兴起，使2016年被广泛称为虚拟现实(VR)发展元年。

这一年，VR从一些专业领域真正开始逐渐渗透到普通大众的生活。

这一年，全球几乎所有大厂都寻求不同角度切入市场，VR市场热度持续高涨。

这一年，VR迅速地经历了资本热情的高涨和冷却，在产业的纠结和矛盾中进入2017年。

于是，又有人称虚拟现实进入了产业寒冬，VR承载着人们的期待经历了紧张的过山车似的发展路线。

在多方的喧嚣中，梳理VR行业的发展脉络。在9月29日即将举行的“2017年移动智能终端峰会暨智能硬件生态大会”上，中国信息通信研究院将携手合作伙伴发布《虚拟(增强)现实产业白皮书》，聚焦虚拟现实,探讨相关技术及产业发展态势。

“虚热虚寒”背后掩藏的竿头直上

在这个元年，VR不光是巨头们的游戏，也不仅仅是技术公司的天地，还为各垂直行业、大机构等玩家提供了广泛参与的机会。

资本的变脸并不能阻挡产业对VR技术、内容和应用的多点突破，推动VR的成熟。虽说“爆发”尚早，但VR这一隐含无限可能的潘多拉魔盒正在打开，商业价值日益凸显。

18亿美元

据SuperData统计，2016年全球虚拟现实市场总产值达到18亿美元。虚拟现实的火热除了产品市场的增长迅速，还体现在资本投融资、知识产权和政策扶持等方面。

30万台

据Canalys统计，2016年中国大陆市场VR头戴显示器发货量有30万台，使得中国成为世界第二大市场，市占约15%。

23亿美元

在资本投融资方面, 2014年Facebook以 20亿美元收购Oculus，释放重大产业信号，此后全球资本密集投向虚拟现实这一领域，据Digi-Capital统计表明，2016年全球投资虚拟现实初创公司的金额达到23亿美元(不含并购)，同比增长200%以上。

在知识产权方面，全球ICT巨头们纷纷对此积极布局，2010年后申请量快速增长，预计2020年前年申请量将超过万件。截止至2017年5月底，全球虚拟现实有效专利累计约为5.9万件，合并同族约为2.9万个专利族。

在政策扶持方面，美日韩欧各国政府将虚拟现实产业发展上升到国家高度，我国各级政府积极推动虚拟现实发展，虚拟现实已被列入“十三五”信息化规划、中国制造2025、互联网+等多项国家重大文件中，工信部、发改委、科技部、文化部、商务部出台相关政策。此外，超过20个省市地方政府积极建设产业园区、实验室或发布产业政策，推动本地虚拟现实产业发展。

探索内在驱动 虚拟现实包含多少黑科技?

由于虚拟现实所固有的多领域交叉复合的发展特性，多种技术交织混杂，以感知交互、近眼显示、网络传输、渲染处理与内容制作为主的虚拟现实技术体系正在形成。

在近眼显示方面，AMOLED、LCOS/OLEDoS成为虚拟现实的主要技术选择，高角分辨率与广视场角成为核心发展方向，眩晕控制成为发展热点;

在网络传输方面，呈现大带宽、低时延、高容量、敏捷开放的发展趋势，新型Wi-Fi、大容量PON与5G成为接入网络技术的发展趋势，架构简化、智能管道、按需组播、网络隔离成为承载网络技术的发展趋势，低延迟的数据中心网络成为实现VR计算能力云化的关键方向，投影、编码与传输技术成为优化VR网络性能的重要方向;

在渲染处理方面，呈现渲染能力提升与渲染算法优化的发展趋势;在感知交互方面，呈现高性能追踪定位、环境理解与多通道交互的发展趋势。

布局刚刚开始 虚拟现实将带来何种颠覆?

未来，随着VR核心技术、内容等产业节点不断成熟，整个产业链将被盘活，生态日益完善。VR产业与更多行业需求的结合将加速渗透。

产学研界将虚拟现实界定为各自领域内的一次革新：

相关从业者将VR定位为通信、应用、计算平台、网络社交、人机交互等领域的变革性跨代技术;

美国有线实验室、Facebook、华为认为VR将成为5G时代的关键应用之一;

腾讯认为VR或将颠覆微信，继微信之后的杀手级应用。Facebook认为VR不仅作为一款终端，亦将肩负下一代计算平台的目标。

作为前沿科技，VR从概念到实用难以一蹴而就，但VR潜在的业务形态丰富，产业潜力大、社会效益强。以虚拟现实为代表的新一轮科技和产业革命蓄势待发，虚拟经济与实体经济的结合，将给人们的生产方式和生活方式带来革命性变化。

目前，VR应用可分为行业应用和大众应用。其中，行业应用主要包括工业、医疗、教育、军事、电子商务等，大众应用包括游戏/社交和影视/直播。

VR应用正在加速向生产与生活领域渗透，“VR/AR+”的时代业已开启。据高盛公司预测,2025年全球VR软件应用规模将达到450亿美元，其中游戏/社交、影视/直播类由大众推动，其余应用领域主要由企业及公共部门推动。

市场热度的大起大落，是每一个堪称颠覆性的技术所必然经历的过程。热炒过后，回归理性，VR产业布局才刚刚开始，应用潜力巨大。

9月29日“2017年移动智能终端峰会暨智能硬件生态大会”，中国信通院将携手合作伙伴，探路未来VR产业机遇。