金山云客推广火爆上线 月入3万不是梦

作为国内公有云前三的云服务厂商，金山云一直致力于为用户提供高性能、可靠稳定的云服务，而针对中小企业市场蓬勃增长的上云需求，金山云对产品类型进行细分，推出了大米云主机服务。

作为国内公有云前三的云服务厂商，金山云一直致力于为用户提供高性能、可靠稳定的云服务，而针对中小企业市场蓬勃增长的上云需求，金山云对产品类型进行细分，推出了大米云主机服务。该产品具有高性能，高敏捷性的特点，可以让不懂技术、不会配置、不懂网络的用户，通过标准的卡片式控制台进行管理，极大降低了广大中小企业的上云门槛。

为了让更多用户便捷地使用上云服务，也让广大使用金山云服务的用户在推荐大米云主机时能获得良好收益，金山云于近日推出了“金山云客”推广计划。用户在注册成为云客后，即可领取专属推广券链接，好友通过该链接领取现金优惠券并完成支付后，根据生成的订单金额，金山云最高按照实际支付金额的20%结算返现，且返现金额不设上限，极大让利给广大云客朋友。

据了解，金山云客推广计划具有零要求、高回报和低阻碍的特点，对参与人员不设限制、对推广业绩不设指标，且有高效云服务专家团队为云客提供全程指导支持，让广大云客在推广大米云主机时能够免去后顾之忧。

在具体返现额度方面，每完成一单，即可获得实际支付金额的10%结算返现。此外，还有额外返现提成，当推广购买新用户累计达3人(含3人)，额外奖励实际支付金额的5%;推广购买新用户达6人(含6人)，额外奖励实际支付金额的10%，通过云客专属推广链接生成的订单越多，获得的返现也就越多。

云客作为金山云着力打造的云生态系统中重要一环，担当着金山云合作伙伴的角色，而金山云在支持力度上可谓空前，不仅提供最高达20%的不封顶高额返现，还配备了专业的技术服务团队为广大云客提供强大的后台支撑，让大家能够踏踏实实去推广金山云，实实在在获取丰厚佣金。

“金山云客”推广计划现已正式推出，有意向的小伙伴，不妨试一试。