融资500万花120万请CEO，是“找死”吗？

如果你是企业老板，或许最让你头疼的不是公司业务不行，也不是老板没有优秀的战略眼光，而是头疼找不到一个优秀的人才！

如果你是企业老板，或许最让你头疼的不是公司业务不行，也不是老板没有优秀的战略眼光，而是头疼找不到一个优秀的人才!

“历史总是惊人的相似”，我想大多数的老板、HR都有类似的经历，面试时讲的头头是道，工作起来却大相径庭。面试印象觉得很优秀的销售人才，却在实际工作中不出业绩;请来的高层管理，不能够有效的管理人才;文案策划人员，文案写的乱七八糟;更有甚者，因为价值观念的不准确把握，引得与当初你满怀期待招来的人吵的不可开交……

可是即使是这样，老板们还是得付着高薪“伺候”着他们，生怕因为离职会为公司带去巨大的损失;刚刚融资没多少钱，却要耗费高薪去寻找人才，找到不合适人无疑是“找死”，不去招人却又意味着“等死”。这让很多老板、HR伤透了脑筋，那老板、HR应该怎样快速找到适合的、有能力的人才呢?CIO时代记者带着这个问题找到了C8HR的创始人龙平以及C8HR的CEO刘小勇，受到了热情接待，具体了解了如何才能高效的招聘到适合的、有能力的人才。

科学的用人方式很重要

十年前开公司招人的时候是很容易的，由于人口红利好，用人成本低。在这种情况下，公司是很快可以找到大量的人，大浪淘沙，从中不断的筛选，每年能够留到2到3位优秀的人才。现在招工成本变高，便不能像之前一样随便招大量的人去筛选。这就是现在很多销售公司开不下去的原因，以前一千块钱就能招聘到人，现在三四千都招聘不到。

据记者了解，以前学生工作机会不多，私企也会愿意去。现在工作机会多了，便会发现，有能力的人比如博士生、研究生都去了政府单位，政府单位不行去国企，国企不行去外企，外企还不行去大型的私人企业，层层推进，流到小型企业的人都是自身认为自己是没有能力的人。他们或许并不是没有能力，所以想象下现在私人企业、民营企业的特点，有时候真的很难招到合适的、有才能的人。把人放到合适的位置是一件非常重要的事情，同时也是现在企业面临的一大问题。

龙平认为，科学的找人方式首先要了解应聘者的求职动机，动机很重要。比如应聘者追求什么?是追求权力、金钱、创意、荣誉、还是情感?如果应聘者喜欢新奇的事物，而企业提供的工作岗位是很呆板的，那他就一定不会喜欢。有些人觉得，你给我权力让我当领导我就干;有些人觉得，你给我钱我就干;有些人觉得，你给我好吃的好喝的我就干……所以每个人的动机是不同的，不同的动机决定了每个人在不同岗位的适应性。动机是一个很重要的东西，满足一个人的动机要通过一定的梳理，作为企业的老板、公司的HR，掌握一个人的求职动机是很有必要的。

掌握了应聘者的工作动机就万事大吉了吗?答案显然是不是的。除了了解应聘者的动机，还要知道应聘者适合做什么和擅长做什么，有些时候适合做的工作实际不一定擅长的，擅长做的工作也不一定适合，这两者之间有时候会有冲突，所以很多时候的不成事是由这种冲突造成的。所以，把合适的、擅长的人放在相应的岗位很重要。这时候老板就要树立一个标杆，我所招聘的岗位需要什么样的人才，明确了标杆，才能更有利于企业招聘人才。

最后，要明确应聘者的价值观念是否和公司相匹配。据记者了解，C8HR有三个工具能够解决不同维度的问题：1、测试工具;2、面试工具;3、团队构建工具。测评工具是帮助企业能够快速、精准检测出应聘者的职业优势和劣势，帮助企业有效分析应聘者是不是符合企业招聘的岗位，同时对于应聘者来讲也能更好的明白自身的优势发挥自己的长处。面试工具实际上是印证测评结果的，毕竟人在答题的时候会有一定的偏差，通过印证可以更加准确的了解应聘者。团队构建工具能够有效解决角色定位、同事关系，一个人往往因为公司而加入，因为领导而离开，为什么呢?因为性格不匹配、价值观也不相同，两个人搭配便失去了乐趣。

三个让人恍然大悟的理念

龙平的经历让他总结了三个理念：

1、人没有优缺点，只有特点。龙平认为，很多时候人的的性格不能确切的说是好的，也不能说是不好的，每个人都有自己独特的地方，就看你怎么看待这件事情。

2、选择大于努力。如果我们在自己擅长的领域，取得成功就相对容易，如果选择了在不擅长的领域，或许我们努力很久都不一定在此领域有所建树。与此同时，选择原材料也很重要，比如：烧鸡汤，如果我们用自己养的土鸡去烧鸡汤，烧出来的鸡汤一定好喝，但是如果用市面上买的“流水线”上生产出来的鸡，烧出来的鸡汤就不一定好喝。原材料很重要，原材料你适合做什么，在这方面你做的就很爽。

3、没有完美的个人，只有完美的团队。一个团队就相当于一个木桶，原来讲求要修木桶的短板，这个木桶盛的水才会多，而现在则讲究充分发挥长板优势。在一个团队中，个人的短板可以不去补，那缺少的这块怎么办呢?用另外一个人的长板去补，这样整个团队的都在修自己的长板发挥自己的优势，然后这个木桶的板子就都很长，盛的水就更多。

9.19日晚 龙平老师将会来告诉大家如何科学识人、搭建团队!

C8HR——老板、HR得力的用人助手

以道御法，以法固术，以术载道。我们了解的很多层面实际上是道的层面，法的层面很多人其实都不了解，也就是C8HR这个测人工具，术的层面就是C8HR通过培训让企业招聘工作落地，帮助企业精准招聘。

为什么说C8HR能够做到精准测评?这个系统有一个很大的特点是对冲特点，因为人是有选择错误的，C8HR的很多测评题在不同的维度有不同的体现，但是有的时候你人的选择可能会发生冲突，这时候C8HR便要进行对冲处理，通过这种处理，让测评报告更加准确。C8HR工作人员对用户的评分标准进行了数据分析，评分标准分为一颗星、两颗星、三颗星、四颗星、五颗星，工作人员统计的数据显示：1196个用户中，大概有14%的用户评分在五颗星，这些属于粉丝型用户;76%的用户评分在三颗星以上;一颗星两颗星的只有24%。数据显示，用户对C8HR的评分非常高。

记者有机会了解到，C8HR客户北京甄才科技发展有限公司郑定国先生对C8HR的看法。郑定国告诉记者，自从用了C8HR的这个系统，给他带来最大的好处是发现了内部有很多人才，人家都常说“千里马常有，伯乐不常在”，这个系统使他变成了一个伯乐。通过系统不断的筛选，会筛选出一部分人才。以前用测评是不敢这样筛，因为筛选了之后也不知道是不是真的合适的，也不确定他具体是不是个金子。C8HR的出现，让他能够找到人才、识别人才，把这些人进行很好的搭配，让他们之间减少冲突，那就是老板给他们最好的回复，他们同时也会给老板很大的回馈。

看到到这里，你一定在想系统真的这么有效吗?具体测出来的报告我又怎么去分析呢?福利来啦，CIO时代·知行堂请到C8HR创始人龙平，为您讲述驭人之道，彻底满足你的好奇心。更是祝福您可以科学迅速地组建团队，或者参加心仪的团队，成就精彩人生。

9月19日晚 龙平老师告诉你们具体实操准则!

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