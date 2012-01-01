“2017CIO时代中国行苏州站”成功举行

本次活动由上海联合产权交易所网络信息部总经理、CIO时代学院同学会副会长刘晓军主持，他首先对到场的各位来宾表示了欢迎，对主办方和协办方辛勤的筹备和精心的组织表达了感谢，希望大家都能在此次嘉宾们的演讲分享中有所收获。

2017年9月16日，由中国新一代IT产业推进联盟、江苏省企业信息化协会指导，CIO时代学院、苏州工业园区人工智能产业协会、江苏省企业信息化协会苏州代表处联合主办，CIO时代APP、苏州IT人俱乐部协办的“第四届互联网+高峰论坛暨大数据应用峰会 CIO时代中国行苏州站”在苏州金陵观园国际酒店成功举行，本次论坛的主题为“新IT助力制造业再增长”，吸引了来自全国各地的行业翘楚、知名CIO、专家学者等近150名与会者的关注和参加。

本次活动由上海联合产权交易所网络信息部总经理、CIO时代学院同学会副会长刘晓军主持，他首先对到场的各位来宾表示了欢迎，对主办方和协办方辛勤的筹备和精心的组织表达了感谢，希望大家都能在此次嘉宾们的演讲分享中有所收获。

上海联合产权交易所网络信息部总经理

CIO时代学院同学会副会长 刘晓军

活动开始，日出东方太阳能CIO温智惠首先在活动上发表了题为《日出东方两化融合分享及大数据初步尝试交流》的主题演讲。他表示，其企业战略目标是“一横一纵”，一横是加强信息系统在生产、管理环节等互联互通，从单一的应用向产业上下游协同，深度解读数据、渠道，精准为渠道市场服务，强化数字化决策和实时敏捷;纵向是强调贯通，向移动化、数据化、精细化、智能化等深度融合方向发展。之后他对公司的两化融合规划图进行了简要介绍，整个大数据分析也分四个步骤：一是统一的数据平台;第二是治理融合;第三是支撑业务创新;第四是打造数据生态。最后他强调，未来CIO在企业当中，首先要懂战略，懂管理，有协同意识，要创新，有整合，有风险把控等能力。

日出东方太阳能CIO 温智惠

接着，融云CEO韩迎带来了题为《如何应用企业级融合通信打造移动信息化入口》的主题分享。他表示，融云是即时通讯的云服务，致力于给所有广大的企业级的用户提供沟通、协同的能力。现在越来越多的IT系统需要在移动端不适合有N个APP，企业需要统一的入口和门户。融云在公有云的全球下提供的能力：第一是提供应用内社交;二是提供直播互动的能力;第三是提供商业沟通;四是对CIO和企业沟通的能力。

融云CEO 韩迎

紧接着，厦门市美亚柏科股份有限公司存证云中心总监王莹在活动上作了题为《电子合同及存证在企业信息化中的应用》的主题演讲。他讲到，电子合同主要应用在以下领域：人事、供应商、销售等合同与管理，物流、运输单据的电子化，电子招投标与采购监督等。电子合同节约了物力、人力以及时间成本，可靠电子签名的四要素包括：数据电文、实名认证、电子签章、数据存证。美亚柏科的优势在于自有鉴定资质，无需对接第三方机构，是司法鉴定+互联网化的创新应用，可以提供电子数据取证、存证、出证一体化服务。

厦门市美亚柏科股份有限公司存证云中心总监 王莹

亿方云华东区总监许多发表了题为《亿方云，链接企业人与数据》的主题分享。亿方云作为一家SaaS公司，主要是连接人和数据。做的第一件事情是汇聚和获取，把各种类型存在不同部门、格式的文档形成企业的知识库;第二是做连接，按照企业的一级组织架构去建立部门，去做协同。同时也做数据和数据的连接，提供标准的API、SDK、UI KIT满足客户、合作伙伴需要达到的效果。最后他介绍了亿方云应用的成功案例，涉及制造业、房地产、建筑工程行业、教育行业、零售、房地产等多种行业，希望存储和应用的能力嵌入到行业的ERP当中去，为客户提供全方位的文档管理的服务。

亿方云华东区总监 许多

茶歇过后，是圆桌对话环节，由江苏省企业信息化协会副秘书长田野担任主持，对话嘉宾有：苏州未来电器CIO、第二十届北大CIO班学员陈桂平，上海中梁地产集团信息部副总经理、第二十二届CIO班学员吉雅，红豆电信有限公司CIO刘庆安，江苏九天CIO许军，江苏中天科技股份有限公司CIO时宗胜，围绕本次论坛活动的主题“新IT助力制造业再增长”，他们都纷纷发表了各自的观点与见解，就新IT、新动能、新CIO等话题展开热烈的讨论，开诚布公，干货不断。

对话环节

下午，日志易技术总监唐文俊发表了题为《智能运维与海量日志分析》的主题演讲。日志易能做什么?一是日志集中管理并索引，无需登录各台主机，集中管理所有日志;二是快速定位调查问题，通过搜索、过滤、统计分析定位问题根源;三是实时主动监控，监控业务日志数据及时告警;四是数据可视化与业务洞察，创建各种视图及自由生成个性化业务分析仪表盘。日志易有SaaS版和企业部署版，推荐中小型企业可以上SaaS版去体验，考虑到企业数据的敏感性或者日志数据的边界性，可以选择企业部署版，有对应的服务器。

日志易技术总监 唐文俊

书生云售前总监宋毅畅带来了题为《云时代的IT基础架构及云端数据安全保障 》的主题分享。他认为，从整个云的发展主要有八大趋势：在架构上对云形成刚需、呈分布式的趋势发展、商业化的开源势不可挡、闪存成为常规存储、软件定义一切、重构软件架构以释放硬件性能、企业级产品将会消费品化、超融合。之后他详细介绍了书生云的发展历程、企业云盘产品以及解决方案，帮助客户实现云建设和运营。

书生云售前总监 宋毅畅

复旦大学计算机科学与技术学院副院长、中国新一代IT产业推进联盟常务副理事长汪卫分享了题为《工业大数据与智能制造》的主题演讲。他主要从工业物联网大数据的主要技术、挑战以及应用案例三大方面进行了全面阐述。其中提到，工业物联网大数据的挑战：一是数据语义鸿沟;二是分析方法鸿沟;三是数据规模和处理效率。其建设意义在于提升企业智能化管理水平，提高智能分析能力、语义管理能力以及感知能力。

复旦大学计算机科学与技术学院副院长

中国新一代IT产业推进联盟常务副理事长 汪卫

上海洪朴信息科技总经理许剑锋在活动上作了题为《制造业大数据应用思路》的主题分享。他指出，从某种角度来说，大数据和人工智能两者交叉的点就是数据分析，数据分析驱动智能制造，硬件技术和数据分析技术的发展让很多问题变成了现实。上海洪朴针对制造行业的痛点：生产成本高、生产效率低、质量控制难，给出了具体而专业的解决方案。

上海洪朴信息科技总经理 许剑锋

之后，参会嘉宾一起参观了常熟生益科技公司，对智能车间和生产流程有了实地考察和深入了解。常熟生益科技有限公司于2014年6月24日成立，总投资额15亿元，总建筑面积12万平方米，能年产1100万平方米4G、5G基站电子基板及2400万米商品粘结片。生益科技目前是中国内地最大、世界第二的高性能电子基材等高端电子材料制造商，也是国内唯一拥有国家级电子基材企业研发中心的企业和首家电子基材上市公司。

合影留念

至此，“第四届互联网+高峰论坛暨大数据应用峰会 CIO时代中国行苏州站”圆满落下帷幕。2017CIO时代中国行系列活动在相继走进南通、珠海、厦门、安徽、上海、西安、杭州、深圳，下一站将会落地哪里呢?更多精彩活动预告以及干货分享敬请关注CIO时代APP，等你相聚。