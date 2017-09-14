2017新一代互联网基础设施论坛举行

9月14日，由人民邮电报社、中国电信北京研究院联合主办的2017新一代互联网基础设施论坛在北京召开。会议以“新连接、新智能、新生态”为主题。

9月14日，由人民邮电报社、中国电信北京研究院联合主办的2017新一代互联网基础设施论坛在北京召开。会议以“新连接、新智能、新生态”为主题。来自国内外电信运营商、互联网企业、通信和IT厂商、科研机构等各方的嘉宾共聚一堂，就5G、云网融合、智慧运营、大数据、人工智能等热点话题展开了讨论和分享，为我国下一代互联网基础设施的建设和发展建言献策。人民邮电报社社长张学军出席会议并致辞，中国工程院院士余少华、清华大学网络空间研究院副院长李星发表主题演讲，会议由中国电信北京研究院副院长张成良主持。

人民邮电报社社长张学军

张学军在致辞中表示，互联网在引领经济发展、推动社会进步、促进产业创新等方面的作用日益凸显，新的连接方式不断涌现，新的智能应用层出不穷，新的生态体系正在形成。面对新的形势，推进新一代互联网基础设施的发展和建设已经刻不容缓，一方面需要加快推进技术进步，实现网络重构，适应互联网应用创新的需求;另一方面，需要加快推进跨域合作，实现融合创新，不断为信息经济发展提供新动能。

余少华指出，网络与通信技术发展呈现出四大趋势，分别是大融合、大连接、大数据和新智能。当前，数据通信、移动通信以及光纤通信技术正在向着“3S-abc”方向演进，“3”意味着人到网再到物的三元千亿级万物互联，“S”代表软件定义网络、网络功能虚拟化与开源，“a”指的是网络人工智能化，“b”是网络大数据化;“c”是网络云化。我们已处于颠覆性技术革命的前夜，几乎所有的基础性技术都呼唤原理性的重大突破。在这一背景下，我国的ICT产业正加速由跟随模仿向创新驱动转变，由跟跑并跑向并跑领跑冲刺。

中国工程院院士余少华

网络信息世界正在与自然世界和人类社会深度融合。余少华认为，未来十年三元万物互联将连接整个世界，更远的未来将出现超级智能体。超级智能体集合了人类的智慧，是一个遍布全球的，无时无处不在的巨大智能体。届时，人类将可能被重新定义，人工智能和生物科技将彻底变革人类社会和经济，甚至是人类的身体和心智。

我国正在加速从“网络大国”迈向“网络强国”，在这一过程中布局和建设下一代互联网具有重大意义。李星表示，在本世纪初，发达国家相继启动下一代互联网计划，试图保持互联网优势抢占未来网络空间的控制权。我国互联网地址严重短缺，发展IPv6将促进我国把握互联网技术改朝换代契机，实现跨越式发展。

李星在演讲中介绍了选择纯IPv6技术路线的中国下一代互联网示范工程CNGI-CERNET2。他透露，目前国际上仍缺乏IPv6大规模组网的工程技术和经验，IPv6海量地址空间寻址带来了新的理论和技术挑战。对于未来网络的设计和发展，他认为四大原则需要把握，一是简单，二是可信，三是分权，四是公开。

清华大学网络空间研究院副院长李星

会上，中国电信北京研究院携手百度、大唐共同发布了“基于车联网的无人驾驶行动计划”。无人驾驶技术和应用正在全球范围内兴起，IHS预测无人驾驶汽车将在2025年前后全面商用，2050年所有新车将成为自动驾驶汽车。“基于车联网的无人驾驶行动计划”将从数据分析与平台、安全驾驶系统、智能车路协同系统三个领域展开车联网技术研究，助推我国无人驾驶技术和产业的发展。

中国电信北京研究院携手百度、大唐共同发布了“基于车联网的无人驾驶行动计划

中国电信北京研究院在会上还发布了《5G时代光传送网技术白皮书》。5G业务对承载网的宽带、容量、时延和组网灵活性等方面提出了新的更高的要求，如何利用一张统一的承载网以满足5G不同业务的承载需求是业界面临的巨大挑战。《5G时代光传送网技术白皮书》深入分析5G承载网需求，提出了基于光传统网的承载方案，并对5G时代光传送网的技术演进趋势进行了解读。

作为本次大会的一大亮点，中国电信北京研究院联合中国电力科学研究院以及华为公司正式启动“5G电力切片基础前瞻联合创新项目”。使能垂直行业是5G产业发展的新方向，5G切片技术能够在同一套硬件资源上根据不同业务划分多个切片网络，在形成端到端业务保障的同时，集约高效地使用基础网络资源，实现“一网多赢”。“5G电力切片基础前瞻联合创新项目”依托国家重大专项、国家电网基础前瞻重大研究课题以及北京科委未来科学城5G示范项目，以2019年具备试商用条件为目标，共同促进5G智能电网切片应用创新。