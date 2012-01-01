明源云携手亿方云企业网盘，企业文件高效管理再上新台阶

作为国内领先的地产生态链“互联网+”服务商，明源云已成功为全国超过5000家房地产企业提供“互联网+”解决方案和管理系统。

作为国内领先的地产生态链“互联网+”服务商，明源云已成功为全国超过5000家房地产企业提供“互联网+”解决方案和管理系统。为了更好的服务客户，高效管理项目以及提升企业整体协作效率，明源云引入亿方云企业网盘的专业文件管理能力，打造明源云库，实现产品发布、推广、销售、交付、服务全过程的知识有效沉淀及文档过程管理。

关于明源云

明源云是国内领先的地产生态链“互联网+”服务商，在智慧供应链、智慧经营、智慧营销、智慧空间运营、地产大数据等方面均占据绝对领导地位。截止目前，明源云地产百强客户已超过90家，成功为全国超过5000家房地产企业提供“互联网+”解决方案和管理系统，帮助开发商管理成交额6万亿，实现了对新房市场60%份额的覆盖。在保持销售额稳固增长的同时，明源云还于近年先后推出云链、云客、云空间等互联网创新业务，成为“互联网+房地产”经典案例与风向标。

作为中国房地产信息化领域的领导者，明源云始终专注于房地产业信息化领域，为包括恒大、碧桂园、万科、中海、保利、金地、招商蛇口、雅居乐等大型房地产企业推出了一系列具备鲜明房地产行业特点、代表行业最佳业务实践的软件产品和多层次的解决方案。秉承“让地产生态链更智慧”的企业使命，明源云始终坚持以主动、专业的服务来不断满足用户的需求，因此赢得了国内众多房地产企业用户的信任和支持，并先后荣获“国家级高新技术企业”、“中国行业十佳雇主企业”等荣誉称号。

明源云引入亿方云企业网盘的初衷

1.项目进展不透明，企业知识无法积累

各区域项目推进情况靠汇报或文档传递，项目信息无法同步，公司缺乏了解项目真实情况的通道，并且由于在项目过程中的文件没有得到完整保存，企业有价值的知识无法有效沉淀和传承。

2. 跨区域办公频繁，项目协同推进困难

上海、深圳、武汉、北京区域项目组之间存在大量的办公协作和文件往来，传统文件传输方式受文件大小限制，极大限制业务效率;在实际项目运作过程中，工作层层提交推进，沟通过程反复，实际业务问题往往得不到及时解决，严重影响项目进度。

3.根除项目数据泄露隐患

项目区域分布广，项目实施周期短而多，传统工作方式机密数据有泄露隐患。

亿方云企业网盘为明源云件带来的价值

1.打造明源云库，实现企业知识有效沉淀和管理

通过引入亿方云企业网盘专业的文件管理能力，明源云基于自身需求和实际业务场景量身打造明源云库，不仅实现了项目资料的统一归档管理和同步，同时实现了整个公司在产品发布、推广、销售、交付、服务等过程中的所有操作均被有效记录和保存。

2.打破地域限制，项目进程无缝连接

明源云库为各区域工作人员建立虚拟工作空间，各区域能够共享项目资料，实时同步最新项目信息，在项目进行过程中无障碍沟通，实现项目各节点无缝连接。

3.建立网银级文件保障体系，兼顾安全与易用

基于亿方云企业网盘专业的文件管理能力，明源云库具备网银级文件安全保障体系，上传下载全链路加密，并通过灵活可控的人员权限设置和文件分享访问控制，实现项目文件的安全不泄露，而这一切对员工使用来说毫无感知，做到了文件安全与员工易用的平衡。

4.明源云与亿方云企业网盘的融合创新

亿方云企业网盘与明源云进行企业微信号对接，打通明源、亿方云企业网盘、玉符三方组织架构账号同步，嵌入明源云库H5界面，通过扫描即可登录;同时基于亿方云企业网盘的Open API和SDK，明源云自行开发搭建了内部的EKP学习平台和赋能培训系统。

关于亿方云

杭州亿方云网络科技有限公司是中国领先的企业文件管理及协作SaaS服务提供商。

公司创立于2013年，总部位于杭州，是国家高新技术企业，浙江省经信委“企业上云服务联盟”首批联盟成员单位，并与阿里云达成战略合作，目前已成功服务企事业单位用户超过100,000家，其中包括浙江大学、龙湖地产、晶科能源、森马、保利协鑫等数万人规模的超大型客户。