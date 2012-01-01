亿欧榜单丨2017中国金融科技50强

9月14日，亿欧“服务实体经济——2017中国金融科技未来领袖峰会”在北京双井富力万丽酒店举办。峰会现场，亿欧重磅发布“2017中国金融科技50强”榜单。

9月14日，亿欧“服务实体经济——2017中国金融科技未来领袖峰会”在北京双井富力万丽酒店举办。峰会现场，亿欧重磅发布“2017中国金融科技50强”榜单。

大数据、云计算、深度学习、区块链等新型科技，正在革新金融产业链条的各个环节。科技创新与应用成为新型企业的核心能力，并以此推进行业效率的整体提升，创造新的价值空间。

本榜单参考企业的综合品牌影响力、营收/用户/业务规模、融资/估值金额、市占率、金融牌照的含金量等指标，遴选出了50家创新性代表企业，覆盖综合服务、民营银行、互联网保险、消费金融、金融大数据、农村金融、汽车金融、网贷、财富管理、区块链(分布式技术)10大细分领域。

此榜单聚焦企业的创新力和影响力两大关键指标，以成立时间、创始人/第一负责人等高管团队为辅助指标。创新力涉及到的维度包括技术创新、商业模式创新、运营模式创新以及区隔对手的差异化策略;影响力主要参考融资数据(互联网企业)、产品/地域覆盖率、营收规模、新闻热度、百度指数等指标。

此外，作为强监管行业，金融服务企业的牌照布局、合规化设置是重要指标之一。并且，2013年是互联网金融爆发的元年，至今，企业的发展大多进入冲击二级市场的退出阶段，因此“资本市场认可度”也是一个重要考量维度。

基于此，亿欧2017年度的金融50强涵盖了综合金融服务集团12家、民营银行2家、互联网保险2家、消费金融服务公司14家、金融大数据4家、农村金融3家、汽车金融2家、网贷8家、财富管理2家、区块链(分布式技术)1家。

值得一提，金融服务的市场足够庞大，本榜单之外，深耕细分领域的“隐形冠军”自然在所难免。而且，从整个产业的完整发展阶段来看，科技革新金融产业的步伐才刚刚进入稳健、专业能力的塑造阶段，技术创新、运营创新、合规发展等方面尚存很大可挖掘的空间。尤其是，基于分布式技术的ICO、基于个人征信的金融大数据成为2017年的热门领域。

亿欧认为，金融科技驱动金融产业的创新与重塑。通过物联网、云计算、区块链、深度学习等新技术和新工具使金融脱媒，降低传统中介在金融体系中的重要性，推进金融服务的智能化、场景化、个性化、融合发展时代到来。

此外，亿欧已经对本榜单中的部分企业进行了走访和考察，并制作“FinTech Power—2017中国金融科技系列报道”，对榜单中企业的商业模式创新、运营模式创新、差异化策略等方面进行了深度研究，全面解读金融科技的创新性与影响力。

9月14日活动现场，亿欧智库还正式发布了《2017中国智能金融产业研究报告》，在梳理智能金融概念、宏观环境和公司现状的基础上，总结了七大应用场景，并分析了金融机构的智能金融应用以及互联网巨头的布局，对智能金融的未来发展趋势与挑战做出了解读。