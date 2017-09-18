华药星辰闪耀第八届中国国际医博会

2017年9月15日-17日，第八届中国国际医药博览会在泰州中国医药城会展中心隆重举办。

2017年9月15日-17日，第八届中国国际医药博览会在泰州中国医药城会展中心隆重举办，华药电商作为中国医药城代表企业，携顺丰集团江苏公司、北京亚宝生物药业、江苏百科医药、江苏一树药业等合作伙伴共同亮相展会，并以“链接@启动未来”为主题，充分展示了华药电商的行业影响力。

名企云集 华药电商风头无两

医博会现场，不乏雀巢、武田、赛诺菲、勃林格殷格翰、阿斯利康、印度鲁宾等知名药企的身影，据中国医药城会展中心负责人介绍，本届展会有来自德国、法国、美国、日本、瑞典、以色列、印度、英国等20个国家和地区的近一千家企业参展，重点展示全球医药产业发达国家、地区和国内外知名医药企业创新成果产品。

在众多知名企业展台中，华药电商凭借极具匠心的舞台设计+炫目灿烂的灯光效果脱颖而出，再加上外籍超模大秀、微信大转盘、现场抽奖、有奖问答等精彩纷呈的活动，吸引了全场观众的眼球，展台前人流络绎不绝。现场还举办了“华药星辰联盟”的启动仪式和华药电商重点项目战略合作签字仪式，全场数千观众共同见证了这一荣耀时刻，华药电商风头一时无两。

活动现场还与央视《华夏神韵》栏目联手打造了以“大健康+互联网营销新思维”为主题的沙发论坛，邀请了泰州中国医药城华药电子商务股份有限公司副总裁、原海尔电商高级总监卞廷元、泰州中国医药城华药电子商务股份有限公司卖家管理部总经理、原海王星辰大药房采购负责人李平、徐州市中医院教授秦云峰、中国医药城大健康联盟、彭祖大健康文化联盟秘书长刘晓四位重量级嘉宾一起探讨大健康产品如何借助互联网，找到适合自己的营销之道，与会嘉宾分别从不同的角度围绕此主题展开了热烈的交流和讨论，将整个活动推向高潮。

华药星辰联盟 共享资源实现多赢

“华药星辰联盟”一经启动就受到了众多参展商和观展商的关注，前来咨询的业内人员挤满洽谈区，华药电商销售人员笑称场面火爆程度堪比泰州楼盘开盘。据华药电商营运总裁蒲大卫介绍：华药星辰联盟是由华药电商牵头成立的一家互联网药品交易组织，包括厂家联盟和互联网药品采购联盟。旨在通过平台整合优秀的生产企业、批发企业、协会组织或自然代理人，打通药品销售与采购各路环节，联盟内成员可向上集采，向下提供丰富价优的品种资源和互联网服务。联盟成员之间可实现资源共享，零费用调拨，从价格、终端、渠道三方面全面提升控销能力。

业内人士预测，未来将会有更多企业加入到这个以华药电商为纽带的“星辰联盟”中，联盟山河不断壮大，联盟成员可依托华药电商平台覆盖全国的网络营销资源，迅速扩大产品销售范围，增强产品曝光度，扩大自有品牌知名度，大大节省市场推广时间和经费，同时还可实时拥抱互联网，实现多赢局面。

“朋友圈”不断扩大 多项战略合作齐签约

华药电商上半年业绩出现井喷，各项数据环比快速增长，实现增长与优化双轮驱动。据统计，华药电商目前平台商品数突破22万种，供应商近1000家，覆盖医院、药房、诊所等10万家会员单位，旗下设11个区域性办事处及1家日本全资子公司，用户活跃率高达50%，年化交易额达20亿，发展势头强劲。

在本次医博会上，华药电商齐集顺丰集团江苏公司、北京亚宝生物药业、江苏百科医药、江苏一树药业、江苏彭祖保健等合作伙伴，现场签订战略合作协议，吸引了与会嘉宾和媒体的关注。此次战略合作的签署拉开了华药电商新一轮大发展的序幕，标志着华药电商向“百亿俱乐部”的目标迈出重要一步。

对华药电商来说，虽然目前平台会员数、会员活跃度和在线支付交易额等各项主要指标都已是业内第一梯队的水平，但仍在积极探索更大发展空间，如客户体验、物流服务、资源整合等，无论是本次“华药星辰联盟”的启动，还是战略合作的集中签署，都是对业务模式探索的践行。作为采购联盟的发起人和合作的主要促成者，华药电商营运总裁蒲大卫深有感触，他表示：“医药行业必须认真面对电商崛起的现实，并积极探寻互联网+时代下的合作新机遇。传统医药企业与医药电商之间不是冰与火的关系，我们可以成为很好的合作伙伴，此次战略合作的签署就是最好的证明。未来，华药电商将联合平台的合作伙伴共同努力，深刻挖掘出客户需求的真正痛点，找出客户价值链的薄弱环节，利用互联网解决方案，为客户带来最大的效用，从而形成资源的有效整合，最终形成多方共赢、协同前进的良性发展循环。”