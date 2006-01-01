助力互联网+双创大赛，腾讯云在下一盘创业生态的大棋

9月16-18日，第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛正式开赛。

9月16-18日，第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛正式开赛。在此次大会上，第一次出现了公有云厂商的身影——腾讯云作为大赛的主要参与者，不仅冠名国际赛道的赛事，还为参赛的创业团队提供免费的云资源支持。腾讯云对于创业者生态布局的重视，清晰可见。

国际选手在互联网+大学生创新创业大赛“腾讯云”国际赛道进行项目讲述

腾讯云的创业布局，从学校开始

“互联网+”大学生创新创业大赛已经举办到了第三届，为何腾讯云此次大赛如此上心?

据了解，此次大赛参与高校2241所，团队报名项目37万个、参与学生150万人，最终评选出119个项目进入总决赛现场比赛。在这37万个项目中，能有多少项目能够成长起来?不得而知。但是在创业初期，腾讯云就通过参与大赛和创业团队建立联系，并为创业团队提供云资源、技术支持、营销扶持、护航服务等全套创业资源，无疑是瞄准了庞大的创业者群体——要知道，去年比赛的季军团队，就是如今已拿到4.5亿美元融资的ofo共享单车。

“大众创业、万众创新”是互联网+双创大赛的主旨，随着云计算的迅速发展，云服务已成为企业转型、企业创新不可分割的一部分。腾讯云作为互联网和云计算领域的领跑企业，对于创业生态的布局早已开始了建设。

腾讯云副总裁许菁文在互联网+大学生创新创业大赛大学生创业项目与投资人洽谈会上演讲

腾讯云深知建立良好的创业者生态和校园生态，对于云厂商的未来意味着什么。腾讯云副总裁许菁文表示，创新力是“云转型”时期人才要具备的核心能力，无论是中小型创业者还是在校学生，这一部分的用户价值如果被激活，甚至比头部公司的潜力还要大。腾讯云希望借助腾讯系丰富的应用场景优势和开放生态圈，为创业者和在校学生搭桥，引领云计算市场的新趋势。

创业+校园，关系着腾讯云的未来

为了抓住这一批具有巨大潜力的“种子”客户，腾讯云的做法是，当他们还在“萌芽”的时候，就帮助他们成长。为此，腾讯云打造了六大体系——创新服务体系、创新孵化体系、创业培训体系、产学协同体系、创新投融资体企业研发体系。而这六大体系直接催生了“云+创业”和“云+校园”计划。

腾讯云“云+创业”扶持计划

“云+创业”是腾讯云联合投资机构、孵化器和产业园区等推出的创业扶持计划。在今年6月的“云+未来”峰会深圳站，腾讯云发布了新版“云+创业”扶持计划，并推出创投专项扶持的“孵化计划”、“起飞计划”以及“腾飞计划。加入扶持计划之后，创业者能够以更低的门槛获得云资源、技术支持、营销扶持、护航服务等全套创业资源。

目前，腾讯云会为创业团队提供最高价值100万的资源扶持，不仅有初高级培训、云端运维、SaaS开发等技术服务，还有新业务部署上线、活动推广、业务迭代期间的护航服务。

“云+校园”计划和大学生群体关系更加紧密。它是在教育部的指导下，腾讯云开展的面向信息技术相关学科开展的协同培养IT信息领域核心人才的项目，这也是腾讯与教育部合作的犀牛鸟教育合作计划的落地表现之一。除了为在校大学生提供免费的云资源，降低大学生创业成本外，“云+校园”更多的意义在于人才的培养。

近年来，作为云服务、云计算领域的先头部队，腾讯云深知云计算人才缺口数量、以及人才对云计算发展的意义。只有通过和学校合作，才能实现云计算与校园的无缝结合，在创新、创业及人才培养三个方面共建符合云时代标准的教育新生态。

许菁文透露，腾讯自2006年启动高校合作，与全国20所高校成立腾讯创新俱乐部。2011年更是与清华大学成立联合实验室，共建实践基地，并通过犀牛鸟基金等形式全面推进产学共赢。2017年与教育部签署合作备忘录，未来三年将在双创教育、新工科人才培养和教育信息化方面开展全面合作。

现在腾讯已经陆续和985、211学校合作开设学习课程。在此之前天津大学和腾讯公司就新工科项目建设签署了合作备忘录，安徽工业大学工商学院也与腾讯云签署“互联网+教育”合作协议。通过腾讯云与各高等院校合作建设的新工科项目，让学生系统地学习云计算专业课程，结合云+课堂免费在线视频学习平台和动手实验室的场景实例，使知识水平和动手能力都得到有效提升。

其实，无论是创业者还是学生群体，一直以来都并不是互联网行业中最瞩目的焦点。但是腾讯云能沉下心来，将眼光放在这类需要投入精力和时间才能看到成效的人群运营上，说明腾讯云更加注重的是未来的发展。在目前愈加激烈的云计算厂商竞争格局下，无论是云+创业、云+校园，还是对互联网+创新创业大赛的支持，都是腾讯云在未来破局一一步关键之棋。