百度要于9月15日在国家会议中心召开2017百度云智峰会的消息，早些时候便被媒体放出。之前我只当作科技信息流中的一条常规消息。没想真正到了这天，才发现科技圈的大佬们都在密切关注着这场峰会。

百度要于9月15日在国家会议中心召开2017百度云智峰会的消息，早些时候便被媒体放出。之前我只当作科技信息流中的一条常规消息。没想真正到了这天，才发现科技圈的大佬们都在密切关注着这场峰会。

除了见诸各大媒体、朋友圈、电视台的会议现场新闻，主论坛和分论坛的各种现场报道，张亚勤等一众高管的产品发布、趋势解读、以及合作伙伴证言，承包了当天的科技圈热门话题。作为一个泛科技的从业者，我不能不来看看ABC云和科技，或者说ABC云和各行各业究竟有着怎样的关系。

15号这天，一早不到九点便到了国家会议中心。比起舞台上那些技术解读和机器展现，我更希望带着问题在真实的展台和人群里找到心中的答案。

ABC云究竟和谁在产生关联?

走进大厅例行安检排了几分钟队，但进入会场后发现，其实这里有一个面部识别签到墙，只要站在摄像头面前，摄像头就会记录来访者的面孔。假如人脸识别和安检跟所有身份识别的场景结合，可想而知能够提高社会方方面面的运营效率，极大节约资源。

随指示牌上楼，在三楼时遇到了英特尔展台，据称多个领域与百度云ABC融合。

上到四楼时，看到一个萌萌的百度妹子，百忙中仍不忘调戏一下DuerOS展区里的视频通话机器人“分身鱼”。“分身鱼”不仅搭载着百度对话式人工智能操作系统 DuerOS，可在语音交互、百科问答、智能识题、儿童识别保护、影音娱乐、智能家居控制等方面，通过自然语言进行语音交互，更能够让人们分身有术，轻松兼顾工作和生活。

除了吸引众多萌妹子的“分身鱼”，DuerOS展区里的极米投影仪、联想音响、小鸟智能对话耳机等等，也都是嘉宾们拍照留念的聚集地。

宝钢的展台赫然立于展厅一隅。据说这次作为传统钢铁工业的代表展现智能钢包应用。

百度AR展区，很多人在拿着手机扫描一些图片看相关内容的音视频效果。

百度安全展区，有好奇的人们在了解黑产打击和实时网络病毒攻击趋势。

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2017百度云智峰会现场观感：ABC云里面有什么？ 发布时间：2017-09-18 14:11:53 | 来源：中国网 | 作者： | 责任编辑：科学频道

百度要于9月15日在国家会议中心召开2017百度云智峰会的消息，早些时候便被媒体放出。之前我只当作科技信息流中的一条常规消息。没想真正到了这天，才发现科技圈的大佬们都在密切关注着这场峰会。 除了见诸各大媒体、朋友圈、电视台的会议现场新闻，主论坛和分论坛的各种现场报道，张亚勤等一众高管的产品发布、趋势解读、以及合作伙伴证言，承包了当天的科技圈热门话题。作为一个泛科技的从业者，我不能不来看看ABC云和科技，或者说ABC云和各行各业究竟有着怎样的关系。 15号这天，一早不到九点便到了国家会议中心。比起舞台上那些技术解读和机器展现，我更希望带着问题在真实的展台和人群里找到心中的答案。 ABC云究竟和谁在产生关联？ 走进大厅例行安检排了几分钟队，但进入会场后发现，其实这里有一个面部识别签到墙，只要站在摄像头面前，摄像头就会记录来访者的面孔。假如人脸识别和安检跟所有身份识别的场景结合，可想而知能够提高社会方方面面的运营效率，极大节约资源。 随指示牌上楼，在三楼时遇到了英特尔展台，据称多个领域与百度云ABC融合。 上到四楼时，看到一个萌萌的百度妹子，百忙中仍不忘调戏一下DuerOS展区里的视频通话机器人“分身鱼”。“分身鱼”不仅搭载着百度对话式人工智能操作系统 DuerOS，可在语音交互、百科问答、智能识题、儿童识别保护、影音娱乐、智能家居控制等方面，通过自然语言进行语音交互，更能够让人们分身有术，轻松兼顾工作和生活。 除了吸引众多萌妹子的“分身鱼”，DuerOS展区里的极米投影仪、联想音响、小鸟智能对话耳机等等，也都是嘉宾们拍照留念的聚集地。 宝钢的展台赫然立于展厅一隅。据说这次作为传统钢铁工业的代表展现智能钢包应用。 百度AR展区，很多人在拿着手机扫描一些图片看相关内容的音视频效果。 百度安全展区，有好奇的人们在了解黑产打击和实时网络病毒攻击趋势。

这么看来，无论硬件制造，信息技术，还是生活学习，ABC云似乎已联接万物。

ABC云的里面有什么?

展厅中心，远处“世界很复杂，百度更懂你”的slogan和近处人们专注的表情,十分和谐。

哈，原来他们是在看百度AI计算机X-MAN2.0,新一代云计算设备。

技术牛把这个X-MAN给解剖了。原来ABC云的里面是人工智能(AI)、大数据(Big Data)和云计算(Cloud Computing)。

除了这些，在我看来，ABC云里面是各行各业更有效的存储和应用扩展。

ABC云将要往哪些方向扩散?

巧的是在上午的主论坛上，百度云发布了“ABC Inspire”技术标识。

后来，听说ABC Inspire已经为DuerOS平台、Apollo平台提供支持，未来还会继续融合ABC三位一体优势，赋能各行各业，推动工业、金融、媒体、家居、医疗等行业实现智能化转型升级。

“ABC云的技术似乎是真的成熟了”，从展台上得到真实答案后，我真是这么想的。难怪百度总裁张亚勤敢对着现场所有嘉宾面不变色的披露，“今年百度云客户数是去年的11倍、同比增长10倍，流量是去年的8倍，收入是去年的4倍。”张亚勤还说道，“人工智能算法、万物互联、超强计算推动云计算发生质变，进入以ABC融合为标志的Cloud2.0时代。”

“质变”正使百度云ABC的“扩散”越来越快，对于泛科技圈来说一定是重要方向，想起未来在线教育、旅游、金融、工业制造等等领域，都将得到“云端”的俯瞰而更加明朗起来，内心着实有些慰藉。在经济疲软的大势之下，技术才是一直充当着不曾言败的中坚。

虽然我不是技术人员，百度云发布的XPU(云计算加速芯片)、FPGA/GPU云服务器、ABC-STACK(技术栈)等代表ABC技术融合的新产品和服务框架，背后的技术支撑我也没完全弄懂。但这么走了一圈展台后，我找到技术改变世界的真实写照。我仿佛看到，未来三五年，科技圈朝着ABC三位一体融合的发展趋势，如云奔之涌,会比眼前的人潮更加汹涌。