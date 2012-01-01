浪擎：向战狼精神致敬

引子：今年，一部《战狼2》点燃了亿万中国人的热血，影片之所以获得如此凡响，是因为它触动了当下盛行的功利、浮躁、利己等观念的要害。

【引子：今年，一部《战狼2》点燃了亿万中国人的热血，影片之所以获得如此凡响，是因为它触动了当下盛行的功利、浮躁、利己等观念的要害。在这个极速发展的数据时代，战狼精神无疑是最为宝贵的财富。近日，畅享网记者专访了一对夫妻创业拍档——上海浪擎信息科技有限公司的董事长李庆银和总经理王凌嬿，从他们的企业身上，记者看到了久违的战狼精神。】

战狼精神之责任：自古英雄皆为大义

子曰：士不可以不弘毅。大数据时代，社会需要更多愿意承担社会责任的企业成长起来。2011年，当王凌嬿和李庆银选择二次创业的时候，他们的择业原则就是一定要肩负“大义”。“到2025年，全球将进入全数字时代”，同为计算机专业出身的两位创业人，深感到数字化发展变革给社会带来的机遇和危机。

随着互联网+、电子政务、物联网、云计算、安防监控的广泛应用，政府、国防、金融、医疗、教育等国计民生的领域也在悄悄地进行着数字化变革。那么，如何保障海量数据不丢失，业务不中断将是对数字时代IT人的严峻考验。“没有网络安全就没有整个社会的可信赖运转。”带着这样的预见，这对夫妻创立了浪擎信息，他们选择了一条为海量数据保驾护航之路。

如今看来，他们的选择是正确的，乌镇互联网大会已经向全世界宣告：网络安全已上升为国家战略，数据安全也成为信息基础设施的重要内涵。定位于“中高端行业容灾备份领导者”的浪擎信息正在承担着在灾难来临时，保障业务系统岿然不动的历史责任。

就在采访的间隙，李总向笔者展示了正在发生的一场保卫战。9月13日下午2时，正是四川省某三级甲等医院的就医高峰，机房里，突然发生了核心服务器宕机事件，信息系统数据库无法使用，所有业务系统瘫痪。幸亏医院未雨绸缪地配置了浪擎的容灾备份服务解决方案，通过部署程序等应急措施，仅用几分钟，就成功恢复了所有数据。据李总介绍，像这样惊心动魄的，浪擎信息充当救生员的事件，在全国各地经常会发生。王凌嬿说：“这就是浪擎存在的价值。”

战狼精神之专注：让认真把冷板凳坐穿

“板凳要坐十年冷”在畅享网记者采访期间，李总多次提起这句话。“踏踏实实做技术，认认真真做服务”是对浪擎信息创业战术的最佳诠释。

据了解，在中国备份恢复软件市场，EMC、Symantec、IBM、CommVault、HP位列市场收入的前5位，占整个中国市场超过90%的份额。尽管受国产化、自主可控政策影响，国外品牌的市场份额逐年下降，但国内厂商迟迟追赶不上的最根本原因还是技术。做一家具有自主研发能力的技术型驱动企业是浪擎信息一直坚持的发展方向。成立之初，这对创业夫妻自掏腰包，斥资3000多万专注做研发。

目前，浪擎已经在上海、成都建立了两个研发中心，构建了三条产品线：包含DAYS灾备产品线、FX云盘&SX非结构化存储备份归档产品线、AX超融合产品线。这些产品都按每1个季度发布1个新版本的节奏进行研发迭代。同时，浪擎能够根据用户的各种需求把专业服务组合成有针对性的服务包和解决方案，可以7*24小时客户实时在线支持和技术上门服务，实现认证渠道、省级办事处和研发中心服务三层客户服务。

“你不怕失败么?”李总回答到“板凳就要坐穿。”虽然浪擎信息的容灾备份核心技术已经达到了国内数据安全企业的顶尖水平，公司也稳居国内行业的领先地位，可两位创始人仍然不满足，进入Gartner在容灾备份领域的魔力象限图谱，才是浪擎的奋斗目标。不做跟数据安全无关的事情，专注做一家技术驱动的公司，只要专注，终将有回报。

战狼精神之精进：坚持奋斗者文化

走进浪擎信息的办公室，弥漫着一股浓浓地部队气息。“压强原则带队伍”、“快速响应”、“激扬征途”像这样的词汇早已经成为浪擎人的常用语。据公司人员介绍，大家经常自愿加班。那么，是什么样的驱动力让员工们如此激情?李总解释到“浪擎以奋斗为根，坚持生生不息、绵延不绝的奋斗文化。”

“让炮火能迅速的覆盖前方，每个节点有较大的压强。”在奋斗者文化的激励下，仅仅三年的时间，浪擎已经构建部署了针对医疗、民生、金融、教育、涉密行业的解决方案和顾问支持。仅四年时间，销售额已实现从零到亿元的突破，并以每年300%的速度迅猛发展。目前，公司已经在全国建立了25个办事处，集结了200家金牌代理、200家核心代理，已成功举办了200多场行业用户会议，覆盖了5000 +最终用户。据了解，2018年，浪擎将增加10+个省级办事处，70+金牌代理、100+核心代理，进一步拓展渠道。

每一位浪擎人都是一个个活生生的奋斗者，他们像打了鸡血一样，愿意追随着这两位创业者。为了帮助企业数据的安全运维，浪擎人以“技术驱动发展”的路线，基于软件定义的灾备与存储技术演进，甘愿为全行业提供全生态、全栈式的数据保护和非结构化数据存储事业而奋斗着。

今年，浪擎人在钻研技术的同时，正在打造各区域服务生态链条，每个月在全国各地都有数十场交流大会。在即将到来的9月21日，浪擎信息更是联合了行业机构、科研院所、标杆企业共同成立“国产数据安全创新联盟”，与此同时，召开全国性灾备Insight高端论坛，就如何保证国计民生行业的数据安全、容灾备份等内容进行深入探讨。

战狼的精神是否能在华夏大地持续发酵不得而知，但在浪擎信息，践行战狼精神，研发最顶级的容灾备份产品，打造全行业顶尖的生态格局，一直在路上!