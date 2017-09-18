魔兽蜡像全球巡展登抵上海杜莎夫人蜡像馆

-VR沉浸体验 重归荣耀旅程

上海2017年9月18日电 /美通社/ -- 承载热血青春，共踏光辉旅程，2017年9月，《魔兽》蜡像全球巡展-上海站在上海杜莎夫人蜡像馆揭开火热篇章。联盟统帅洛萨、部落酋长杜隆坦霸气袭来，一场“力量与荣耀”之战就此打响。逼真的魔兽经典蜡像、酷炫的VR体验，更有乐趣无穷的魔兽节日主题趴。杜莎期待为游客们重温那段部落与联盟震撼对决的巅峰时代。



上海杜莎魔兽巡展专区全景图

魔兽蜡像传神重现 不朽传奇登抵杜莎

《魔兽》，与其说是一代人的回忆，不如说是一个时代的烙印。2016年，英国默林娱乐集团与《魔兽》电影制作方美国传奇影业联合推出魔兽蜡像群组展，至此开启了魔兽的“环球之旅”。此次巡展，上海杜莎为粉丝和游客带来了联盟与部落的经典代表，洛萨与杜隆坦蜡像。暴风城军队主帅“洛萨”蜡像高1.86米，他身披战甲、手执龙之剑，坚毅地守护在王座旁，尽显英雄本色，暴雪城王宫的荣耀画面在眼前铺开。另一侧，白雪皑皑的群峦间，重达130公斤，高2.13米的霜狼氏族部落酋长杜隆坦蜡像高大挺拔、他右手紧握石斧，左手五指张开，整个造型威风凛冽。为最大程度地再现“魔兽英雄”们的不朽传奇，每尊蜡像均耗时近9个月时间经过精雕细琢的工艺打造。同时，在展区布景上也力求完美地呈现电影中的雄伟场景，期待为大家呈现出一场真正高质量、沉浸式的魔兽感官盛宴。



上海杜莎魔兽巡展蜡像-洛萨与杜隆坦

魔兽玩家全新体验 带你重返巅峰时代

为了给游客们缔造一个恢弘壮阔的《魔兽》奇幻世界，杜莎首次采用了高端VR技术，在魔兽专区内布置了沉浸式的VR体验区。只要游客佩戴上精心制作的虚拟现实VR银色头盔，便可以以360度全景视角俯瞰暴风城美轮美奂的暴雪城风景，逼真的蜡像加上VR视觉升华，带来身临其境般的沉浸式享受。此外，为了让大家在趣味十足的互动体验中重温魔兽乐趣，上海杜莎为每位到馆参观的游客们设置了刺激而有趣的“魔兽闯关”打卡活动。游客们可以选择不同战队，分别接受“魔兽通关任务卡”，联盟战队参与者需在场馆内进行一场正义与力量之战，完成永志不渝、爱与家庭、重铸秩序三道任务。选择部落战队的挑战者则进行希尔斯布莱德之战、深入血色修道院与黑暗之门任务，肩负起勇气与和平的光荣使命。层层关卡、重重考验，且看谁能夺得魔兽勇士终极荣耀，还有精美的魔兽独家福利早已备下。此外，自活动当天起，魔兽Coser拍照比拼大赛也随之开启。游客们可以在现场穿戴杜莎精心准备的魔兽服装与配饰，加入到拍照大比拼游戏，最终评选出的炫酷“魔兽Coser王者”还将得到意想不到的惊喜。一连串精彩的互动游戏，吸引了众多魔兽迷前来参与，共同见证魔兽世界的精彩。



上海杜莎魔兽巡展VR体验区

魔兽节日主题趴席卷而来 联盟部落潮玩上海地标

难忘的团战时光，不悔的真挚情谊、亘古的执着信仰。为了更好地迎接魔兽巡展的到来，作为沪上潮流地标的上海杜莎，更是以充满活力与创新的品牌元素，将北美成功的主题IP形象与节目主题相融合，期待为众人打造出更加丰富多彩的多元化与趣味性相结合的互动体验。从中秋、国庆、万圣节延续到圣诞节，一大波魔兽节目主题趴，即将席卷而来，惊喜不断。在围绕象征团聚之意的中秋佳节，联盟/部落日之寻找昔日魔兽战友活动将携青春回忆杀旋即展开。伴随着诡异神秘的万圣节到来，热血魔兽与惊悚万圣节相遇，势均力敌的IP角色乱斗大会一触即发。一封来自魔兽世界的圣诞派对邀请函大家是否有勇气接受，或许还能见到史上最酷“圣诞老人”。延续至年底的全年惊喜，目不暇接的狂欢盛宴，杜莎期待让更多年轻人享受更加多元化的“潮玩”体验。



上海杜莎魔兽巡展闯关任务卡游戏

一段尘封心中的美丽旧梦，一部承载无数人的美好时光，一段为荣耀而战的光辉历史将再度燃起。此次全球巡展上海站从9月16日起将持续至明年1月28日，魔兽世界的英雄大门在此开启，力量与荣耀将再度集结，快与杜莎共同感受这青春与热血的非凡魅力吧。