成都2017年9月18日电 /美通社/ -- 日前，中国篮协官网发布了2017-2018赛季CBA联赛竞赛规程，一个月之后，20支球队又将展开新赛季的厮杀。9月15日，新赛季球员注册工作正式结束，四川品胜队注册球员亮相。

除了哈达迪和富兰克林两名外援之外，四川队成功注册15名球员，既有球迷熟悉的刘炜、孟达等老将，也有新加盟球员王政博等人。具体的15人名单为：刘炜、孟达、侯天一、陈辰、李柯七、杨越、吴楠、左朕年、陈晓东、王政博、张瀚月、钟一帆、徐煜峰、赵杭、黄荣奇。



CBA新赛季即将打响，四川品胜队“换血”上阵

值得一提的是，本赛季四川品胜队的本土球员数量达到了6人：侯天一、李柯七、张瀚月、钟一帆、黄荣奇、左朕年，这也标志着四川品胜队正式拉开本土化的序幕。另外，侯天一、李柯七、张瀚月、钟一帆和左朕年都是获得上赛季青年联赛亚军的主要班底，相互之间配合默契。

外援方面，新赛季四川队的大外援依然是32岁的哈达迪，而新加盟的小外援富兰克林上赛季则效力于山西队。

总体来说，今年四川品胜队的阵容比往年更加年轻化，爆发力更强。10月21日，2017-2018赛季的CBA联赛就将拉开大幕，而四川品胜队的第一场比赛则是在10月22日主场对阵辽宁队，这支重新组合后偏于年轻化的队伍能取得什么样的成绩，还需在比赛中来检验。