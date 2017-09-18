英特尔架构赋能百度云ABC愿景

北京2017年9月18日电 /美通社/ -- 最近，英特尔数据中心集团副总裁兼云服务供应商集团总经理 Raejeanne Skillern 在百度云智峰会发表演讲，宣布英特尔与百度云将联手打造人工智能解决方案中心。她发表了一篇关于英特尔与百度云在云计算、大数据、人工智能创新方面合作的文章，以下是文章全文：

每次来到中国，我都不禁感叹于创新带来的技术进步。在这里，每一个个人和企业都对变革充满热情。随着创新科技的引进，在这里上演的巨变将打破传统的局限。上周，我参加了百度云智峰会（ABC Summit），和百度云共同宣布了我们将成立百度-英特尔人工智能解决方案中心，并分享了我们在促进云数智（ABC）创新方面的合作。ABC代表人工智能（AI）、大数据（Big Data）和云计算（Cloud Computing），是支持百度实现业务转型的三大基础支柱。



英特尔数据中心集团副总裁兼云服务供应商集团总经理Raejeanne Skillern在百度云智峰会发表演讲

人工智能和深度学习：

人工智能在全球范围内改变着消费者、企业级、政府市场，对金融服务、健康医疗、交通运输、制造等行业产生深远影响。

英特尔致力于人工智能的民主化，力图让人工智能普惠大众。基于此，英特尔携手百度云成立人工智能解决方案中心。此次合作充分发挥双方在软硬件领域的优势，以在百度云环境中以简化、可扩展、全面的方式提供英特尔最新的人工智能技术和解决方案。

简化 ： 前期无需投入任何成本，客户可在支持深度学习框架的百度英特尔人工智能云中开发、测试并运行人工智能应用。此外，通过英特尔平台的通用编程和管理，该人工智能架构很容易编程和运行。

前期无需投入任何成本，客户可在支持深度学习框架的百度英特尔人工智能云中开发、测试并运行人工智能应用。此外，通过英特尔平台的通用编程和管理，该人工智能架构很容易编程和运行。 可扩展 ： 用户可从一个应用或概念验证入手，并可以根据需求弹性扩展到大型部署。

用户可从一个应用或概念验证入手，并可以根据需求弹性扩展到大型部署。 全面 ： 百度云和英特尔联合提供一套全面且完整的工具和解决方案组合，用以辅助人工智能工作流的每一步 -- 从描述问题、理解设计方案一直到生产部署。

百度-英特尔工智能解决方案中心预计将在下个季度上投入使用。

此外，英特尔还将继续在其最新最具优势的硬件和库中优化人工智能框架。英特尔至强可扩展处理器平台通过面向深度神经网络的英特尔® 数学核心函数库（MKL-DNN）和英特尔® 高级矢量拓展指令集 512（AVX-512）内置深度学习和神经网络改进功能，以增强神经网络训练和推理性能。借助英特尔的技术优势，百度的 Paddle-Paddle 开源深度学习框架将得到极大优化，性能将大幅提升。

大数据

对于大多数企业来说，大数据是深度分析的起点。为赋能人工智能，企业往往在现有基础设施中添加深度学习功能。针对这个需求，英特尔开发并开源了BigDL -- 面向 Apache Spark 开源集群计算框架的分布式深度学习库。通过 BigDL，用户能够编写自己的深度学习应用，将其作为标准 Apache Spark 程序，运行在现有 Apache Spark 或 Hadoop 集群上。百度云将发布融合 BigDL 和 Hadoop 的统一数据分析平台，为用户赋能深度学习应用，用户无需再进行框架投资即可享用神经网络能力。

云计算

目前，来自不同行业的企业在将应用迁移到云端，以提高业务敏捷性和可扩展性，因此云服务提供商的压力越来越大。他们需要为各种工作负载，尤其是计算和大数据密集型工作负载优化性能。英特尔为百度交付了定制化 CPU，面向百度工作负载量身打造，以提升效能和终端用户体验。百度采用了英特尔最新推出的至强可扩展处理器，获得了极大的能效增益。百度已经蓄势待发，将用最好的技术支持行业用户，从而帮助其在当今竞争激烈的商业世界中获得成功。

未来的商业成功取决于企业迅速驾驭数据、驱动洞察的能力。英特尔和百度合力创新，用大数据指导行动。敬请关注百度英特尔人工智能解决方案中心的更多新闻，并申请免费试用。欲了解英特尔如何帮助百度这样的云服务提供商来交付高能效、敏捷可信的基础设施和差异化的云服务，请访问：http://www.intel.com/CSP。