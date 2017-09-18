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至顶网云计算 英特尔架构赋能百度云ABC愿景

英特尔架构赋能百度云ABC愿景

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来源：美通社 2017年9月18日

关键字：美通社

北京2017年9月18日电 /美通社/ --  最近，英特尔数据中心集团副总裁兼云服务供应商集团总经理 Raejeanne Skillern 在百度云智峰会发表演讲，宣布英特尔与百度云将联手打造人工智能解决方案中心。她发表了一篇关于英特尔与百度云在云计算、大数据、人工智能创新方面合作的文章，以下是文章全文：

每次来到中国，我都不禁感叹于创新带来的技术进步。在这里，每一个个人和企业都对变革充满热情。随着创新科技的引进，在这里上演的巨变将打破传统的局限。上周，我参加了百度云智峰会（ABC Summit），和百度云共同宣布了我们将成立百度-英特尔人工智能解决方案中心，并分享了我们在促进云数智（ABC）创新方面的合作。ABC代表人工智能（AI）、大数据（Big Data）和云计算（Cloud Computing），是支持百度实现业务转型的三大基础支柱。

英特尔数据中心集团副总裁兼云服务供应商集团总经理Raejeanne Skillern在百度云智峰会发表演讲
英特尔数据中心集团副总裁兼云服务供应商集团总经理Raejeanne Skillern在百度云智峰会发表演讲

人工智能和深度学习：

人工智能在全球范围内改变着消费者、企业级、政府市场，对金融服务、健康医疗、交通运输、制造等行业产生深远影响。

英特尔致力于人工智能的民主化，力图让人工智能普惠大众。基于此，英特尔携手百度云成立人工智能解决方案中心。此次合作充分发挥双方在软硬件领域的优势，以在百度云环境中以简化、可扩展、全面的方式提供英特尔最新的人工智能技术和解决方案。

  • 简化前期无需投入任何成本，客户可在支持深度学习框架的百度英特尔人工智能云中开发、测试并运行人工智能应用。此外，通过英特尔平台的通用编程和管理，该人工智能架构很容易编程和运行。
  • 可扩展用户可从一个应用或概念验证入手，并可以根据需求弹性扩展到大型部署。
  • 全面百度云和英特尔联合提供一套全面且完整的工具和解决方案组合，用以辅助人工智能工作流的每一步 -- 从描述问题、理解设计方案一直到生产部署。

百度-英特尔工智能解决方案中心预计将在下个季度上投入使用。

此外，英特尔还将继续在其最新最具优势的硬件和库中优化人工智能框架。英特尔至强可扩展处理器平台通过面向深度神经网络的英特尔® 数学核心函数库（MKL-DNN）和英特尔® 高级矢量拓展指令集 512（AVX-512）内置深度学习和神经网络改进功能，以增强神经网络训练和推理性能。借助英特尔的技术优势，百度的 Paddle-Paddle 开源深度学习框架将得到极大优化，性能将大幅提升。

大数据

对于大多数企业来说，大数据是深度分析的起点。为赋能人工智能，企业往往在现有基础设施中添加深度学习功能。针对这个需求，英特尔开发并开源了BigDL -- 面向 Apache Spark 开源集群计算框架的分布式深度学习库。通过 BigDL，用户能够编写自己的深度学习应用，将其作为标准 Apache Spark 程序，运行在现有 Apache Spark 或 Hadoop 集群上。百度云将发布融合 BigDL 和 Hadoop 的统一数据分析平台，为用户赋能深度学习应用，用户无需再进行框架投资即可享用神经网络能力。

云计算

目前，来自不同行业的企业在将应用迁移到云端，以提高业务敏捷性和可扩展性，因此云服务提供商的压力越来越大。他们需要为各种工作负载，尤其是计算和大数据密集型工作负载优化性能。英特尔为百度交付了定制化 CPU，面向百度工作负载量身打造，以提升效能和终端用户体验。百度采用了英特尔最新推出的至强可扩展处理器，获得了极大的能效增益。百度已经蓄势待发，将用最好的技术支持行业用户，从而帮助其在当今竞争激烈的商业世界中获得成功。

未来的商业成功取决于企业迅速驾驭数据、驱动洞察的能力。英特尔和百度合力创新，用大数据指导行动。敬请关注百度英特尔人工智能解决方案中心的更多新闻，并申请免费试用。欲了解英特尔如何帮助百度这样的云服务提供商来交付高能效、敏捷可信的基础设施和差异化的云服务，请访问：http://www.intel.com/CSP。

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