智能手机的人脸识别解锁真的安全吗？

笔者同样十分好奇，究竟这项酷炫的“黑科技”是否真的如宣传的那般好用且安全?本着耳听为虚，眼见为实的态度，我们购买了一部小米Note3新机，对这一新功能一探究竟。

上周，随着小米Note3和iPhone X的新机发布，手机人脸识别解锁功能被大众认知，随即出现的各种吐槽段子充分体现了吃瓜群众的好奇心理，人脸识别解锁到底“好不好用”、“安不安全”、“化妆/卸妆影不影响”、“照片视频能不能解锁”、“安全性能不能保证”等等一系列的问题随之而来。

笔者同样十分好奇，究竟这项酷炫的“黑科技”是否真的如宣传的那般好用且安全?本着耳听为虚，眼见为实的态度，我们购买了一部小米Note3新机，对这一新功能一探究竟。

第一回合: 人脸解锁好用吗?

我们先来看看人脸解锁在各种环境下是否好用。

众所周知，光照是影响摄像头拍摄和识别的重要因素之一，也必然会成为影响人脸识别效果的重要因素。我们分别尝试了逆光、暗光环境下人脸解锁的使用情况。

图1 逆光场景 图2 暗光环境

结论：经过测试Note3在逆光下仍能实现人脸解锁，但当场景中的光线较暗时，小米Note3人脸解锁会失败。

接着我们来看一下在面部不完全露出的情况下，人脸解锁是否会失败。我们分别用墨镜、口罩、围巾等物品遮住部分面部，进行测试。

图3 戴墨镜

图4 戴口罩

图5 戴围巾

结论：在面部不完全露出的情况下，小米Note3无法实现人脸解锁。

第二回合: 人脸解锁安全吗?

早在今年3.15晚会上主持人以照片模拟人脸的方式通过了手机人脸识别验证，引起了各方对人脸识别的质疑。那么，本次小米Note3的人脸识别解锁会存在类似的安全漏洞吗?

图6 3.15晚会

为了验证小米Note3的活体防御技术是否有效，我们先后使用了彩色打印人脸照片、手机电子照片、iPad电子照片、iPad视频进行实验，发现以上介质的人脸照片确实无法通过手机人脸解锁。

但是，接下来进一步的实验却让笔者有些意外，小米Note3的人脸识别对于真假活体的识别值得推敲哦!

首先我们先将被测试人的人脸通过人脸解锁功能入录到小米Note3中，并且验证本人可以正常使用自己的人脸迅速解锁小米Note3。

然后我们拍摄了一张被测试人的彩色人脸照片并打印出来，沿着人脸头像边缘剪下多于部分，将裁减后的人脸照片弯曲小角度后正对手机，手机竟然被解锁了!?

图7 裁剪人脸照片

按照以上的思路，我们又做了一个实验。使用一张被测试人的彩色打印人脸照片正对小米Note3，并没有解锁成功。然而用遮挡物将照片外边框遮挡起来，形成不规则的边框，此时小米Note3可以迅速的解锁成功。

图8 遮挡边缘的彩色人脸照片

随后，我们用一部5寸的手机拍摄被测试者人脸照片，用屏幕对准小米Note3，尝试了多次都没有成功解锁 。而在用遮挡物将手机外边框遮挡后，小米Note3可以迅速的解锁成功。

图9 遮挡边缘的手机人脸照片

通过以上三个实验确认了使用处理过的静态照片可以破解小米Note3的人脸解锁功能。下一步我们希望验证小米Note3对于视频是否有防伪技术。我们用iPad拍摄了一段被测试人的视频并循环播放，使用小米Note3正对iPad并触发人脸解锁功能没有成功。接下来还是使用遮挡物将iPad外边框遮挡起来后，小米Note3可以迅速的解锁成功。

图10 遮挡边缘的iPad人脸照片

结论：通过以上的多个实验，我们分别可以通过裁剪过的人脸照片、遮挡边缘的人脸照片、遮挡边缘的手机人脸照片、遮挡边缘的iPad人脸视频录像等手段破解小米Note3的活体防御技术，看来小米Note3的人脸识别解锁安全性有待进一步提升啊。

测评小结：百花齐放的技术，有未来的人脸识别

据介绍，小米Note3使用了某厂商的人脸智能识别方案，采用AI人脸识别算法，可以有效防止他人通过翻拍照片、翻拍视频、打印照片等方式盗用用户设备。但实际检测后的结果，似乎没有预期的那么理想。

在小米Note3后一天推出的苹果iphoneX也采用了人脸识别的技术，其官方宣传的Face ID采用的技术是基于红外、双目摄像头、3D结构光人脸识别等技术，不同于小米Note3采用的只是基于大数据的人脸建模的人脸识别技术。由于iPhone X目前还未在中国发布，笔者无法实际进行相对应的测评。

随着人脸识别技术的发展，可见光+近红外、双目镜头、3D人脸识别等技术已经在其他领域的人脸识别产品中成功应用。未来，这类酷炫的“黑科技”必将更加成熟的应用在国产手机上，也将会取代指纹识别成为智能手机的标配。国产手机想要追上苹果甚至超越苹果，并不是难以实现，让我们一起拭目以待吧。