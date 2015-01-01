即将于2017年9月29日在北京国际会议中心召开的“ICT中国·高层论坛 2017移动智能终端峰会暨智能硬件生态大会”中，诸位大咖将与您在“云端智能构建繁荣生态”分论坛中共同探讨。

目前，人工智能大潮风起云涌，世界上主要发达国家都已经将人工智能作为国家级发展战略。美国白宫在去年3个月内密集召开4次研讨会，来讨论高速发展的人工智能所带来的收益和风险，随后密集发布了《为人工智能未来做准备》、《人工智能研究开发战略规划》等5份战略性文件。英国政府去年年底也发布了《人工智能：未来决策制定的机遇与影响》的报告，期望用 AI 创新优势提升英国国力。日本在提出构建“超级智能社会5.0”的未来社会构想之后，又相继推出《下一代人工智能促进战略》、《人工智能发展路线图》。俄罗斯总统普京宣称，谁率先突破人工智能临界点，谁就能统治未来的世界。

注意到人工智能发展的趋势与可能带来的潜在问题，联合国在今年的6月初召开了人工智能效益全球峰会，探讨如何有效利用人工智能的发展成果，实现“联合国可持续发展目标”，并规避人工智能为人类发展带来的风险等问题。

我国继去年《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》发布之后，今年又发布了《新一代人工智能发展规划》，提出要分三步走，按照“构建一个体系、把握双重属性、坚持三位一体、强化四大支撑”进行布局，形成涵盖核心技术、关键系统、支撑平台和智能应用的完备产业链和高端产业群，人工智能核心产业规模超过1万亿元，带动相关产业规模超过10万亿元。

风口浪尖的人工智能，下一步将去向何方?人工智能在未来将会给我们带来哪些风险与挑战?我们该如何提前做好应对准备?即将于2017年9月29日在北京国际会议中心召开的“ICT中国·高层论坛 2017移动智能终端峰会暨智能硬件生态大会”中，诸位大咖将与您在“云端智能构建繁荣生态”分论坛中共同探讨。