最强董事会来袭 2017群星MARS创新创业大赛即将启程

这是一场专注于挖掘优秀创业项目的全行业盛会，也是顶级投资人与优秀创业者的交流平台。

9月19日，2017群星MARS创新创业大赛即将荣耀开幕。届时，来自全球数万名创业精英将再度聚首北京，燃起烽火，决战巅峰。

今年群星MARS大赛“创在人为”，秉承前四届的大赛精神，从多元、重塑、开放、传播四个方面为创业者提供服务。大赛将历时3个多月，分为发布会、报名、预赛、复赛、半决赛、决赛六个阶段。

在本届大赛中，将由多牛传媒董事长王乐、多牛传媒CEO姜楠、人人网董事长陈一舟、顺网科技董事长华勇、完美世界CEO萧泓、汉博商业董事长朱友军、凯兴资本合伙人潘石坚、红杉资本中国基金合伙人王岑、前海母基金董事长靳海涛、深创投董事长倪泽望、海尔资本CEO李宝忠、富汇创投总裁朱诚、国宏嘉信联合创始人冼汉迪、魔量资本合伙人胡泽民、LB投资中国区合伙人Tony Park(排名不分先后)等15位资深企业家、投资人组成“最强董事会”。

除此之外，京北投资创始合伙人桂曙光、神州企橙副总裁杭新宇、领势投资合伙人韩秀宾、蓝港资本管理合伙人钱中华、墨非资本创始合伙人于波(排名不分先后)，将组成导师团队，与“最强董事会”一同为参赛者提供最专业的指导意见。

此次大赛将拥有最强大的投资机构阵容，由朗玛峰创投、AA投资、创园国际资本，创业黑马，创客总部，信天创投，润浙资本，黑蝶资本，创梦创投，飞图创投、允中创业、厚谷资本等200多家投资机构组成了“战略合作投资机构”，与全行业期待被看好、被信任的创业团队进行深度沟通，从资本、策略、高效传播等方面给予充分的扶持。

据悉，本届大赛中将会有由网络媒体、移动App、直播平台、视频媒体、电视媒体、户外媒体、纸媒杂志、电台广告八类媒体构建群星MARS大赛“立体传播矩阵”，百家媒体持续跟踪报道，影响辐射全国、效果覆盖全网。

9月19日，群星资本将与多牛传媒联合召开2017群星MARS创新创业大赛发布会，届时将公布大赛的相关政策和资源。另外，还有三位05后小鲜肉组成的夏天少年组将会为观众带来精彩的演出。

群星MARS大赛 不忘初心

由群星资本与多牛传媒共同打造的群星MARS大赛诞生于2013年。四年间，群星MARS大赛初心未改，自始至终坚持着对创新创业的信仰，怀抱着无限热忱，帮助创业者打通业界关系、梳理业务体系、获得资本支持，为他们提供最大的展示舞台。