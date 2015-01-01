中国软交会海外分会首次走进以色列

2017 年 9 月 14 日，由中国软交会组委会主办、中以国际创新研究院承办的软交会以色列海外分会在特拉维夫举行。以色列制造行业协会外贸和国际关系部部长 Dan Catarivas、大连市人民政府副秘书长王忠国出席会议，会议由大连市商务局副局长夏德礼主持。

2017 年 9 月 14 日，由中国软交会组委会主办、中以国际创新研究院承办的软交会以色列海外分会在特拉维夫举行。以色列制造行业协会外贸和国际关系部部长 Dan Catarivas、大连市人民政府副秘书长王忠国出席会议，会议由大连市商务局副局长夏德礼主持。

中国国际软件和信息服务交易会(以下简称 " 中国软交会 ")是经国务院批准，由国家商务部、科技部、中国贸促会和辽宁省人民政府主办，大连市政府和中国服务贸易协会承办，每年 6 月在中国软件之都——大连盛大召开，经过十五年的积淀，已经成为国内规格最高、规模最大、最具实效和最具国际影响力的 IT 行业年度盛会，软交会海外分会是中国软交会的重要活动之一，已经成功举办了十届，目前已在美国、日本、印度、俄罗斯等 20 个国家和地区举办，为中国企业走出去、践行 " 一带一路 " 战略、推动软件产业发展以及国际交流合作起到了重要作用。

此次，中国软交会组委会首次在以色列举办海外分会，也是继第十五届软交会期间中以国际创新创业论坛后中以产业合作的第二次亲密接触。

以色列是享誉全球的创新之都，ICT、人工智能、智慧产业领域的资本、人才、技术等产业要素和创新项目高度集中，技术的产业转化全球领先。本次分会邀请了以色列创新部门、行业领袖，以及以色列 ICT 和智能领域企业人士出席，以及来自辽宁、河北、大连、沈阳、承德、廊坊等省市的企业和相关主管部门负责人参与。其中包括东软集团、大连华信、东软睿道、大连软件园、亿达信息、中软卓越等知名 IT 企业。

会上，王忠国秘书长表示，中国软交会是一个促进中国乃至全球软件和信息服务业创新发展和交流交易的重要平台，通过展览展示、会议论坛、交流活动等形式满足不同领域客户的差异化需求，提供有价值的服务，促成有效果的对接，从而实现推动产业发展、与客户共成长的目的。

今年六月，来自以色列的科技创新项目代表团成功出展软交会，通过专场论坛、专区展示、项目对接和产业调研，实现了中以产业界、企业间的有效交流和对接，并搭建了长期交流合作的途径。

以色列制造行业协会外贸和国际关系部部长 Dan Catarivas 在致辞中表示，以色列国内市场局限，重视出口，依靠人才和知识，尤其重视中国的市场，以色列的孵化器、初创企业均受到政府大力支持。最近几年中国企业在以色列设置了华为等 IT 研发中心，为中以合作充满信心。

来自大连软件园股份有限公司总经理刘爽、大连华信计算机有限公司董事长刘军、东软集团股份有限公司高级副总裁兼首席运营官陈锡民、大连中软卓越计算机培训中副总经理孟祥玉分别介绍了各自企业，并就软件和信息产业发展与以色列企业进行交流。麦克罗戴尔孵化器、科利塔公司、Shield IoT、吉软系统、Equitech、Bigvu 这 6 家以色列企业分别进行创新项目路演。

会上还举行了中国 - 以色列 IT 创新创业合作签约仪式，旨在加强中以两国在高科技领域创业合作。大连市中国国际软件和信息服务交易中心、以色列麦克罗戴尔孵化器，与大连中以国际创新研究院三方代表和嘉宾共同签署合作意向协议。

会后，中国驻以色列大使詹永新先生，会见了中国软交会海外分会代表团，并对软交会在以色列举办分会表示关注，大连作为中以合作创新试点城市，在环保、IT、教育、科技创新等领域均有广泛合作空间，并就大连市政府与以色列 " 硅谷 " 海尔兹利亚建立友好城市提出建议和想法。

在智能时代，中国不仅有着巨大的应用市场，而且在研发领域也正在跻身国际领先的行列。通过今天的论坛，我们看到，中以两国在 ICT 领域、在智能领域，有着巨大的合作空间。未来一周，中国软交会代表团还将在冰岛和丹麦召开海外峰会，进一步拓展海外市场，建立更多合作关系，为中国软交会未来国际间的交流合作迈出更坚实的一步。