第二届互联网保险发展大会

截止去年我国共有117家保险机构经营互联网保险业务，全国保险行业已经有75.97%的保险公司通过自建网站、与第三方平台合作等不同经营模式开展了互联网保险业务。

截止去年我国共有117家保险机构经营互联网保险业务，全国保险行业已经有75.97%的保险公司通过自建网站、与第三方平台合作等不同经营模式开展了互联网保险业务。保费上，去年我国互联网保险保费收入达到2347亿元，较2015年(2234亿元)增长了113亿元，增幅5%。相较于2015年160% 的增幅，2016年我国互联网保险的增长速度大幅度下滑。

由于保监会的政策收紧，互联网保险保费的增速和渗透率有所下降。不过从创新技术的层面来看，全行业已有50余家机构与第三方社会化云平台合作，有104家机构签发了3.61亿张电子保单，可以说有效降低了运营成本、促进了产品创新。而未来，我们相信随着互联网保险模式的创新与探索，互联网保险将取得长足的发展。

在此背景下，西垚咨询于2017你年11月23日24日将邀约80+的保险公司、30+家保险中介、平台等渠道方、20+家技术服务提供商齐聚北京。共同参与“第二届互联网保险大会暨金诚奖颁奖典礼，一同商讨 “互联网保险的信息技术创新”“跨道超车之保险科技”“共享场景+渠道”“互联网保险经典案例分析”等热议核心话题。据了解，此次活动预计邀请到保险行业内的500位领导、专家，将得到50多家财经行业主流媒体报道。

据主办方介绍，本次大会特设“金诚奖”保险专场颁奖典礼，旨在表彰在保险行业做出卓越贡献的企业及个人，为行业发展树立新的标杆;他们会经过组委会的层层考评，最终脱颖而出。

(奖项名称)

保险科技(Insurtech)正在进入高速发展阶段，一个新的保险科技生态系统正在形成中，传统保险公司、初创保险企业、非保险机构以及监管机构可结合自身优势，捕捉保险科技发展机遇，共推行业发展。

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