广州市政府与腾讯公司战略合作，打造云上“智慧广州”

9月18日，腾讯公司与广州市人民政府签订战略合作协议，双方将通过共同努力，把腾讯在大数据、云计算、人工智能等方面的成绩赋能产业，与产业创新、政务服务、民生应用等方面展开密切合作，推动广州产业转型升级。

9月18日，腾讯公司与广州市人民政府签订战略合作协议，双方将通过共同努力，把腾讯在大数据、云计算、人工智能等方面的成绩赋能产业，与产业创新、政务服务、民生应用等方面展开密切合作，推动广州产业转型升级。腾讯将输出18年技术经验积累，为广州各大产业搭建集大数据、人工智能、物联网为一体的云平台，积极参与广州市政务云建设，打造“智慧广州”。

广州市委副书记、市长温国辉、腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾出席仪式并见证，广州市委常委、常务副市长陈志英与腾讯公司党委副书记沈丹分别代表广州市政府和腾讯公司签署协议。同时，广州市交通委员会、广州市人力资源和社会保障局、广州汽车集团股份有限公司也分别与腾讯公司签署相关合作协议。

腾讯公司与广州市人民政府达成战略合作

据协议，在产业创新合作方面，腾讯为广州制造、服务、金融、商贸物流等产业提供云服务，促进其与互联网的融合。搭建集大数据、人工智能、物联网等于一体的云平台，支持广州企业开展互联网创新和网络在线服务。腾讯移动社交平台微信将在各行业助力广州，打造智慧城市，推动行业信息共享，打造互联网智慧商圈和智慧景区，推动传统商贸、旅游企业线上线下融合发展。广州市政府鼓励各行业企业与腾讯公司开展合作，加快传统产业与互联网融合创新，推动腾讯工业云平台、移动支付智慧生活、产学研用一体化机构等项目在广州优先落地。

在政务服务方面，腾讯积极配合广州市电子政务云平台建设，为各部门提供云计算服务和应用，推动政务数据与社会数据的融合创新，为城市管理及应急监控提供支撑;腾讯政务微信等产品为政府部门提供便捷安全的移动办公服务，提升沟通效率;微信城市服务、微信小程序、人脸识别、位置大数据等创新技术应用在政务服务中，推动政务公开和政务创新。广州市政府支持腾讯公司参与政务云、政务大数据、移动办公等政务平台建设，推动政府各部门的拓宽政府信息发布渠道，采用互联网新技术提升政府服务水平。

在民生应用方面，腾讯积极推动电子就诊卡、微信医保支付、电子病历、医学人工智能等医疗创新服务在广州落地，为市民提供在线就诊全流程服务;推动腾讯交通乘车码在广州公交、地铁领域的应用，为市民提供便捷出行服务;推动人脸识别、电子证照、微信支付等能力在社保、公积金、出入境、交管、民政等民生服务方面的应用。

随着信息化、智能化时代的到来，“上云”成为各行各业的大趋势。腾讯云在云计算、大数据、人工智能等领域的突出优势，将助力广州市政府打造“智慧广州”，同时对于广州产业转型、政务创新、民生改善等具有积极意义。业内分析认为，未来腾讯云还将进一步和国内多个重点城市展开合作，推进智慧城市落地，为新形势下城市经济发展做出更大贡献。