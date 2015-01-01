博晨创始人兼CEO张健：区块链的前世今生以及未来

9月12日消息，近年来，区块链逐渐走进人们的视野，并屡次成为大家舆论的焦点。然而，由于区块链过于晦涩难懂，加上相关书籍实在太少，所以我们对它的认识依然非常模糊。传说中的“比特币之父”中本聪是将区块链技术推向了人们的视线中的第一人。

9月12日消息，近年来，区块链逐渐走进人们的视野，并屡次成为大家舆论的焦点。然而，由于区块链过于晦涩难懂，加上相关书籍实在太少，所以我们对它的认识依然非常模糊。传说中的“比特币之父”中本聪是将区块链技术推向了人们的视线中的第一人。

可是区块链技术到底是什么，大多数人都是模糊没有概念。通俗的讲如果我们把数据库假设成一本账本，读写数据库就可以看做一种记账的行为，区块链技术的原理就是在一段时间内找出记账最快最好的人，由这个人来记账，然后将账本的这一页信息发给整个系统里的其他所有人。这也就相当于改变数据库所有的记录，发给全网的其他每个节点，所以区块链技术也称为分布式账本。

在TechWeb主办的第218期IT龙门阵上，邀请博晨创始人兼CEO、《区块链：定义未来金融与经济新格局》、《金融科技-重构未来金融生态》的作者张健参与分享区块链的前世今生以及未来。

张健，博晨创始人兼CEO《区块链：定义未来金融与经济新格局》、《金融科技-重构未来金融生态》作者。国内首家区块链数据网站Qukuai.com创始人，工信部中国区块链技术和产业发展论坛专家委员会成员。2016年8月，创立博晨并担任CEO，专注于区块链底层技术的研发，以及在各行业的应用研究与落地实践。拥有并超过10年的互联网公司运营管理及创业经验。

北京博晨技术有限公司(简称“博晨”)成立于2016年，定位为价值互联网基础设施的构建者，专注于区块链底层技术的研发，正在逐渐成为该领域的重要力量。公司成立初始便获得了著名天使投资机构隆领投资及追远创投的联合投资。2017 年4月获得上市公司用友网络Pre-A 轮融资。公司成立以来受到人民日报社、新华社、中央电视台、《中国日报》、《环球时报》凤凰卫视等多家媒体和海内外金融与科技行业的广泛关注。

区块链的一些特性，去中心化，区块链构建出比特币，就是为了不依赖第三方的支付系统，毕竟我们现在都在依赖生活中的各种第三方支付，而区块链的状态是更透明，所有的数据都是有迹可循的。区块链最重要的特性就是，安全性、自治性、数字化等等。

共享是公共总账的概念，听起来可能没有那么革命性，也并不那么性感，这些都是影响人类的伟大发明。这是对区块链最好的总结理念。

李健说到区块链不得不说的就是ICO，这是什么呢?它是一种公开发行的初始数字货币，用以筹措资金的方式。不同的是，ICO项目筹措资金，并不是传统的法定货币，而是比特币。以太币等民间数字货币，发行数字货币也往往称作“代币”对于国家出政策管制，主要是因为目前市场上很多人跟风导致市场混乱。

区块链是近年来顺速发展起来的的，曾经的它注重宣扬为主，落地尝试为辅;而时至今日，因为比特币它落地加速，即将迎来新一轮的爆发;未来它的爆发点我们还不得而知，也许它能改变我们的生活也许它会消失。

李健说到目前区块链应用具有三个核心爆发点，技术瓶颈突破，主要还是现在技术不够成熟;数字货币普及，是区块链爆发的一个节点，区块链未来要做成一个闭型的环这样才能让它轮回转动;监管体系建立，毕竟构建区块链的多数为金融系统，没有一个好的监管，必然会迎来骗子的圈钱，破坏市场的环境。区块链目前还在膨胀期，需要3-5年的成长，希望未来会变好。