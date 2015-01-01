2017新技术新产品研讨会昆明站 即将起航

2017年9月26日，由云南省安全技术防范协会指导，华强集团、华强智慧网主办的2017新技术新产品研讨会暨项目对接交流会(昆明站)将在云南华地王朝大酒店隆重举行。

2017年9月26日，由云南省安全技术防范协会指导，华强集团、华强智慧网主办的2017新技术新产品研讨会暨项目对接交流会(昆明站)将在云南华地王朝大酒店隆重举行。

华强智慧网举办系列安防研讨会旨在为工程商和厂商搭建面对面交流平台，现场沟通和讲解，解决安防工程商和安防厂商相互之间信息不对称问题，真正“聚焦应用”，帮助工程商和厂商解决实际问题。

此次昆明站是“2017新产品研讨会”系列的第六站，也是收官之作，精彩不容错过。

有哪些大咖?

本次2017新技术新产品研讨会暨项目对接交流会上华强智慧将邀请安防行业内知名企业深圳市帝艾帝电子有限公司、深圳市汇海威视电子有限公司、深圳达实信息技术有限公司、深圳市巨联光电技术有限公司、成都臻识科技发展有限公司、汉柏科技有限公司，以及工程商集成商经销商、共200余人参加本次会议。

为何在昆明?

云南地处西南地区，在“十二五”期间，云南安防行业发生了巨大变化。近年来在“一带一路”国家政策引导下，云南各级党政部门及公安主管机关大力推进“平安云南”活动。尤其是加强视频监控联网、视频分析及图侦技术的建设与应用，在打击犯罪、安全防范、社会管理、民生服务等方面发挥了愈来愈强大的作用，同时也极大地带动了安防行业的发展，提升了安防的行业地位和社会认知水平。

为促进云南本土工程商和集成商更加全面深入了解安防行业最新技术和产品信息，华强智慧携手众多知名安防企业，共同促成本次新技术新产品研讨会暨项目对接交流会，本次研讨会将会以智慧安防为主题，与会专家共同探讨人工智能兴起后安防行业的现在与未来，并将梳理人工智能、云计算和大数据的发展历程。

精彩抢先看

研讨会上，安防生产企业将会将会全面展涵盖智能家居和视频联网报警、光电技术、物联网安全管控指挥平台、全景监控、大数据、云计算、定制化行业应用解决方案的发展之路等等安防新技术。上述企业还将用生动的图片和数据，给安防工程商、集成商进行对比展示安防行业技术的新发展。

研讨会后还将举行小型精英座谈会，针对工程商急需解决的问题进行上下游面对面沟通。如果安防企业和工程商遇到资金账期问题，华强安防旗下安采网将提供强大的资金支持。

华强智慧顺势而为，适应互联网+的新形势，以线上、线下相结合的方式，通过互联网平台和技术研讨会的形式，真正做到了互联网+安防，解决安防行业信息不对称导致的技术和产品盲区，为安防生产商和工程商、集成商的信息交流提供了一个良好的平台。即将举办的研讨会将真正立足于行业前沿、聚焦于产品应用。

2017新技术新产品研讨会暨项目对接交流会上，安防技术大咖将会为大家分享一场安防新技术、新产品的视听盛宴。

届时，我们会在花椒平台：华强智慧宝宝进行同步直播。关注华强智慧网微信号：hqps520，精彩不停。