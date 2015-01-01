国内首个智能机床工业互联网络安全战略合作协议成功签署

2017年9月17日，2017国家网络安全周网络安全博览会暨网络安全成就展第一天，智能机床工业互联网络安全战略合作签约仪式在上海国家会展中心上海洲际酒店隆重举行。

2017年9月17日，2017国家网络安全周网络安全博览会暨网络安全成就展第一天，智能机床工业互联网络安全战略合作签约仪式在上海国家会展中心上海洲际酒店隆重举行，沈机(上海)智能系统研发设计有限公司副总经理黄云鹰，智能云科信息科技有限公司副总经理张晓，神州云盾信息安全有限公司总经理周峻和北京威努特技术有限公司总经理龙国东亲临签约现场，共同进行了签约仪式并回答了媒体提问。

2017网络安全博览会暨网络安全成就展展会入口此次战略合作签约仪式上，四家公司强强联手，在智能机床工业互联网络安全方面结成战略合作，是中国第一个由智能机床厂商、云制造服务平台、信息安全服务商和专业工控安全厂商组成的战略联盟，是行业发展的一个重要里程牌，将在中国的智能制造网络安全保障方面发挥重要的行业示范作用。在工业4.0和互联网+的浪潮下，智能数控设备急需借助互联网技术改造升级，打造社会化协同的互联网云制造服务平台，从而形成一个全新的制造生态系统，改变世界生产方式。同时，这种全新的制造生态系统，必须以保障网络安全为前提，无论在云端还是在终端，都要有强大的网络安全威胁免疫系统。

签约仪式现场

签字结束后，四位领导向与会人员和媒体就各自企业情况和签约背景分别进行了简要介绍。

沈机(上海)黄总介绍，沈机(上海)智能系统研发设计有限公司，由沈阳机床(集团)投资，是中国领先的云制造设备生产厂商。智能机床，以前在局域网中运行，很少遇到安全问题，甚至很多机床根本没有联网功能。沈机(上海)研发的i5很前端，具有很多联网的功能和应用，并和智能云科一起打造了从终端到云端的制造体系。这时就会面临很多的安全威胁，需要打消用户的安全顾虑，此次合作就是把安全交给专业的公司。

智能云科张总介绍，智能云科信息科技有限公司，是中国创新的互联网云制造服务平台，是工业互联网联盟理事单位，已经有几千台智能机床接入云科的平台。能够为用户提供个性化制造、产能交易、区域协同、机床租赁、金融合作等服务，同时也在拓展基于工业互联网、工业大数据的业务。在工业互联网背景下，安全和局域网时代完全不同，同时也是适应国家安全需要，打造自己的智能制造新业务的需求。本次智能机床工业互联网络安全战略合作的达成意义重大，对国家如何打造安全的工业互联是典范和示范，同时也祝愿，未来将产生更多安全的工业互联网合作模式。

神州云盾周总介绍，神州云盾信息安全有限公司，是神州数码旗下专业的信息安全服务和解决方案提供商。神州数码专注于智慧城市，已经签约国家八十多个智慧城市解决方案，神州云盾在其中负责安全解决方案。工业互联网的发展，我们选择和威努特合作，为用户提供专业的工控安全能力，利用神州数码强大的安全服务能力，以后会有更多更好的合作机会。威努特龙总介绍，北京威努特技术有限公司，是中国领先的工控安全厂商。达成本次合作，我们进行了两年多持续不断的沟通，是工业互联网发展史上里程碑式的进展。在神州数码集团的大力推进之下，达成了四方皆赢的结果。威努特专注工控安全，随着今年《国家网络安全法》的实施，能源、智能制造、水利等行业对工控安全的需求，迫切程度越来越高，合作空间也越来越广泛，希望以后大家能配合好，将合作范围越做越大。

现场媒体提问

在媒体提问环节，针对记者提问四方的合作模式如何运行，威努特龙总回答：“沈机(上海)提供i5智能机床关键设施，智能云科提供云平台和丰富的业务模式，神州云盾提供整体安全解决方案和服务，威努特的产品直接为智能机床提供防护，是最后一道防线。”针对记者提问本次合作的里程碑意义体现在那里，合作的难点在哪里，如何解决的问题?龙总回答：“如何解决工业互联网智能和安全的融合，是合作的难点。以前，智能制造和网络安全是两条线，各自发展，相互之间没有包容。比如智能机床，计算资源本来就紧张，如何在不影响性能的情况下解决安全问题就是极大的考验。在以前，全国没有一家单位，能把安全融入到智能设备，我们做到了，是从0到1。”神州云盾周总补充道：“神州云盾是解决方案提供商也是服务商，能够把沈机、云科、威努特的设备结合，并为所有突发情况提供解决方案。我们的合作在全国是第一次，第一次就意味我们会遇到很多新的问题和挑战，但我们可以利用神州数码强大的技术服务能力，保障最快的解决问题，开辟出一条成功的道路来!”