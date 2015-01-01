百度云聚焦视频行业痛点 ABC展现无限价值

视频时代的下一幕是什么样?9月15日，2017百度云智峰会(ABC SUMMIT)视频智能技术与平台专题论坛上，百度云与天闻数媒、央广视讯、人人视频等合作伙伴，共同展现了“读懂视频”的视频时代新一幕。

视频时代的下一幕是什么样?9月15日，2017百度云智峰会(ABC SUMMIT)视频智能技术与平台专题论坛上，百度云与天闻数媒、央广视讯、人人视频等合作伙伴，共同展现了“读懂视频”的视频时代新一幕。

百度云与传媒行业战略合作签约

视频时代即将迈入下一幕

“视频时代的下一幕——读懂视频。”视频智能技术与平台专题论坛的开篇，就引起与会观众的极大兴趣。借助ABC能力，ABC Inspire技术标识下的解决方案，无需人为干预，即可进行短视频生产、电视节目编目、视频搜索推荐、视频监控、场景化营销等一系列视频创新场景的应用，而这些应用无一不是视频行业中的痛点。

现场，百度云ABC三位一体赋能视频领域，深入视频内容生产、流量变现、市场推广、流量获取行业等视频发展核心环节，深入解读了视频内容分析VCA、视频内容审核VCR、视频封面选图VCS等ABC视频产品特点。

依托百度在图像、语音、自然语言理视频解等AI技术的全面和深厚积累，为深入挖掘视频内容价值带来了可能。内容分析VCA产品对于视频内容进行全面分析和结构化信息提取，再结合百度具备传统优势的视频搜索和推荐系统的大数据产品，将极大提升企业视频业务的访问流量和用户粘性。

内容审核VCR产品对于视频内容的高准确性的审核，保障了企业视频内容的健康和安全传播。而视频封面选图的VCS技术，在视频中智能地提取最能代表视频内容的封面图，也将有效激发观众对于视频的兴趣，大幅提升视频的点击和观看率。

而且，VCA、VCR、VCS三款产品通过组合应用，还可以让其无论是面对互联网直播、广电融媒体，或是短视频社交、视频类监控等各种业务场景都可以轻松满足所需。

ABC赋予视频行业创新引擎

在大数据、云计算的支持下，计算机视觉领域，AI感知能力已经逼近人类的判断能力。甚至静态图像的机器感知能力已经开始超越了人类的感知。而且，随着适用于不同场景的深度学习框架出现，让计算机视觉、语音识别、NLP等提供了更优的训练成果，并让视频领域的机器感知能力不断扩大。

也因此，ABC的融合令视频行业拥有了不间断的创新引擎，并实现了越来越丰富的创新应用。

目前，依托百度云ABC能力的可落地产品和解决方案。天闻数媒目前已经构建出可以智能资源管理、智能内容生产、智能运营传播的天江智能媒体云;中科大洋也解决了广电行业媒资和资源库的精细化用户检索痛点;央广视讯更是通过运用百度云ABC能力，在直播行业的新一轮市场变化下，实现了繁杂视频内容的审核、违法广告内容的筛选，大大提升了播控效率，实现了成本的降低。

而在视频用户端的体验上，人人视频也借助百度云，在国内率先提供了基于视频内容搜索和个性化推荐海外视频内容社区;威创集团则是通过和百度云的合作，在国内率先完成幼儿教育AI落地，首次实现了ABC技术与儿童成长创新应用的无缝融合。

百度云智峰会视频智能技术与平台专题论坛现场

ABC赋能视频行业，令视频市场创新不断涌现，甚至颠覆原有认知，然而这仅仅是视频时代新一幕的开始。随着以百度云为代表的ABC技术能力不断深入视频行业的每一处环节，视频行业还将产生更具爆发力的表现。毕竟，读懂视频后，无限可能也将开启。