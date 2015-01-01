2017首席信息官峰会 成都站圆满召开

由Dot Connector(上海华昂商务咨询有限公司)主办的“2017首席信息官峰会·成都站”于2017年9月8日在成都富力丽思卡尔顿酒店顺利召开。

由Dot Connector(上海华昂商务咨询有限公司)主办的“2017首席信息官峰会·成都站”于2017年9月8日在成都富力丽思卡尔顿酒店顺利召开。本次峰会以“互联网+传统行业数字化转型”为主题，吸引了川内100多名不同行业的首席信息官，首席技术官，IT总监，资深IT高管等共同参与。

近年来，“互联网+”战略实践已逐渐深化，国家及地方从产业转型、政策环境、资金扶持等诸多方面进行了密集的引导和推进。然而新机遇的降临，也意味着创新与挑战的开始。企业只有结合当代需求改革创新，才能适应新世界。如何实现互联网与传统企业的深度融合，营造新的发展生态?作为企业革新的中坚力量，首席信息官应该兼具战略眼光及技术能力和管理能力。

9月8日大会首先由主办方总经理杨晨华先生致开幕词，提出了本次会议的目的和期许。本次峰会不仅仅有华东、华南和四川当地不同行业代表企业CIO带来各自互联网+数字化转型经验和案例，也有优质解决方案供应商带来实际案例分享。云图控股副总裁徐斌先生作为本次大会特邀主持人，是曼彻斯特大学计算机科学系博士，具有超过16年的IT行业工作经验,其中包括欧洲企业和民营上市公司。他的职业生涯大部分在财富500强跨国公司,其中包括施耐德电气公司,里德爱思唯尔集团Reed Elsevier等，会上他也分享了云图控股的数字化转型经验。

施耐德电气大中华区CIO沈锋带来《IT助力企业数字化转型-在传统企业注入互联网因素》，分享了施耐德电气中国IT从“垄断”的技术供应商转变成技术经纪的经验，建立开放的架构，与业务部门和谐相处，其中最重要是观念改变，技术改造和能力提升;另外沈锋也建议大家在关注客户体验同时，不要忽视员工体验，切实通过IT技术提升员工工作流程和全渠道沟通管理。振华重工副总工朱建国分享《固基修道，履方致远-振华重工数字化转型砥砺前行》，作为国际知名的装备制造企业集团的“两化”和“振华重工4.0”规划和建设负责人，本次朱总分享了振华重工的数字化转型案例，包括数字化顶层设计，主数据管理，混合云平台，安全体系、运维体系，智能服务等经验，并现场展示了厦门远海全自动化码头实船作业视频，现场嘉宾叹为观止。新华文轩总经理助理&信息中心主任邹健分享了《信息化助力文轩数字化转型升级》，作为中国出版发行业的排头兵，新华文轩抓住机遇，果敢发展电商业务，融合线上线下营销，利用互联网、大数据、云技术等，重构供应链，创新行业价值链，邹总还分享了新华文轩双态IT架构和电商物流系统建设项目经验，他建议看清趋势脚踏实地，解决好传统业务和电子商务的冲突，关注核心能力建设和信息化与业务的融合。蓝月亮CIO赵春雨带来《传统企业信息化转型升级之路》，作为30多年甲方企业资深CIO，他分享了IT部门历史沿革，定位与能力及技术发展，并就CIO如何整合/运营供应商提供的资源和能力，深入了解业务并引领业务提出见解和经验。上午的会议在云图控股副总裁徐斌《传统企业的互联网转型之路》的分享中结束，徐斌总分析了集团多元化业务模式发展和转型经验，及CIO角色定位多元化CIO+COO+CMO+CDO+CTO，自我定位与企业认为的角度不匹配是与管理层沟通不畅的原因之一;他提出三维IT的概念，传统IT提供企业信息化服务，敏捷IT在互联网转型中以用户为中心建立生态拓展业务，未来希望IT提供市场化服务从成本中心转变为利润中心，CIO成为多元化复合型角色。

下午的议程同样精彩，开场由脱普集团大数据总监&供应链总监陆敏带来《大数据时代企业新动力》，作为全场唯一的女性演讲嘉宾，陆总从品牌及市场角度分享快消零售企业数字化转型经验，用数据重新定义企业数字化战略，聚焦线上，针对年轻消费者，重视现代渠道发展;陆总也分享了脱普的数据中心架构，可视化战略和CMR搭建经验，通过舆情分析引入建立品牌产品画像，驱动业务发展。通威集团CIO周勇分享《通威数字化转型实践》，近5年来在周总带领下，通威构建了灵活适应、快速复制、横向协同、纵向管控、有效集成、全面支撑的信息化系统，统一流程管理、分析报告体系及数据规范、系统建设和规划完善落地;周总还分享通威B2C，BCB从养殖户到消费者流通环节打通全程可控经验，也探讨通威IT治理新架构和未来IT新模式。江淮汽车集团副总工李世杭分享《互联力量智慧变革-传统制造业的挑战、机遇与启示》，作为国家制造业信息化总体专家组专家，李总深度分析了传统制造业面临的挑战和机遇，分享了内外互联网+案例，并就互联网+技术创新，互联网+营销模式创新，互联网+服务模式创新，互联网+产业链协同，及互联网+商业模式创新做了总结。

会议最后，由云图控股副总裁徐斌主持，科伦药业信息总监徐华林，通威集团CIO周勇，新华文轩总经理助理&信息中心主任邹健，东方电气信息技术中心主任张启德带来《小组讨论：西部数字化转型现状及应对》，场下嘉宾也积极提问台上嘉宾并与之前演讲嘉宾互动，共同交流工作中的痛点和经验。

本次成都站在多方支持下圆满闭幕。