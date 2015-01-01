“云+未来”上海峰会聚焦智慧金融 腾讯云将发布金融视频能力重大突破

2017年9月21日，腾讯云将在上海举办腾讯“云+未来”上海峰会，在“金融行业视频应用”专场中，腾讯云将邀请银行、证券、保险等十家顶 级金融机构，共同分享视频云能力在“智慧金融”场景下的新探索。

2017年9月21日，腾讯云将在上海举办腾讯“云+未来”上海峰会，在“金融行业视频应用”专场中，腾讯云将邀请银行、证券、保险等十家顶 级金融机构，共同分享视频云能力在“智慧金融”场景下的新探索。

在9月21日下午腾讯云+未来峰会上海站-金融视频应用专场，腾讯云将联合QQ浏览器，重磅发布H5双向视频通话产品，从此解决券商拉新难，开户流失率高的老大难问题。与此同时会上还将发布面向金融行业视频解决方案，在券商远程视频开户、银行视频客服、保险远程查勘、还有金融直播等场景输出腾讯云独家能力。

本次峰会腾讯云邀请到银行、证券、保险等数十家顶 级金融机构领军人物，共同探讨金融和互联网的创新和发展，一起致力于为用户提供更加便捷优质的互联网金融服务。

本次峰会上不仅邀请到腾讯云副总裁王涛、视频云研发总经理李郁韬、移动浏览产品部产品总监胡博，讲述腾讯专门为金融行业定制的技术、产品、营销方案，还将邀请国金证券互联网金融业务总监房晔，作为第一家在微信公众号内实现远程视频开户业务的券商，将现场讲解国金证券的互联网+之路。

腾讯企点业务一直致力于帮助金融客户在移动互联时代，完成以产品为核心向以服务为核心的运营模式转型，本次邀请到恒泰证券副总裁刘全胜、腾讯企点业务客户总监杨超，看看企点和券商可以擦出什么样的火花。

中金在线作为全国最专业的运营财经垂直网站之一，全力打造推出了投资者在线教育平台-财视APP，本次峰会中金在线高级执行副总裁杨衡将以财视APP为例，以独家视角带来金融视频场景的深度解析。