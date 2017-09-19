2017年9月21日，腾讯云将在上海举办腾讯“云+未来”上海峰会，以“连接智慧金融”为主题的金融专场将邀请到银行、保险、证券、互联网金融全行业，分享腾讯云在金融智能领域的创新。

2017年9月21日，腾讯云将在上海举办腾讯“云+未来”上海峰会，以“连接智慧金融”为主题的金融专场将邀请到银行、保险、证券、互联网金融全行业，分享腾讯云在金融智能领域的创新。

在2017年两会中国政府报告中，人工智能首次被引入和提及。而在Alpha Go战胜李世石之后，人工智能在全球的热议达到了一个空前的程度。近几年，随着人工智能在自然语言处理、机器学习、语音识别、计算机视觉等方面实现了技术突破并逐步成熟后，国内外互联网及金融科技公司纷纷抢占布局，人工智能正在全球呈现蓬勃发展的态势。

腾讯金融云将人工智能技术与金融业务场景相结合，在智能客服、智能营销获客、智能投顾、智能推荐、智能合约、人脸核身、大数据风控等领域，进行探索和实践，帮助金融机构加速升级转型，迎接智能金融时代的到来。

金融行业的灵魂是服务，以客服为例，无论是银行、保险还是证券，传统实体网点由于地域空间和运营成本的限制，无法全面覆盖到可服务区域和人群，电话、在线客服虽然在一定程度上补充了传统实体网点无法覆盖的范围，然而受到客服人力的限制和人员能力的参次不齐影响，面临着服务效率低和客户体验差的痛点。腾讯金融云结合人工智能技术推出“智能客服”产品，通过“知识图谱+深度学习技术+海量训练数据”，高准确率知识匹配，微众银行借助腾讯金融云智能客服产品，实现97.9%的客户消息通过机器人解决。金融机构通过智能客服机器人+少量人工座席即可实现亿级客户的客服服务。

随着移动互联网日趋成熟，传统金融机构的获客难度也越来越高，常规的线下广告投放、路演、地推等已经较难获得新增用户。同时获客后却无法留住用户，也是传统金融机构较为头疼的问题。在这样的市场环境下，传统金融机构的互联网营销缺乏跨界的数据支撑，难以引起用户兴趣和共鸣。腾讯云依托于腾讯海量数据及腾讯在众多领域深厚的广告技术积累，为金融机构提供“智能营销获客”的全套解决方案，从获客、留存、风控三个层面，优化营销效果，降低获客成本，助力金融机构极速完成互联网营销转型。

在移动互联网的带动下，客户的行为已经发生了变化，银行科技顺势而为，持续推出互联网金融产品。腾讯云在保留腾讯互联网特质的前提下，融合了银行科技在自主可控、数据与网络安全、规范化运维、影响最小化等方面的特点，形成了互联网科技与银行科技融合基因的“腾讯专有云“系列产品，为面临移动互联网转型的银行机构，打造敏捷、安全、稳定和影响可控的银行科技平台。在腾讯云的“云+银行”战略的带动下，多家银行的核心系统已经基于腾讯专有云提供的服务稳定运营，并通过了相关机构的验收。

在国务院发布的《“十三五”国家信息化规划》中，首次将区块链列入规划并定为战略性前沿技术。区块链与人工智能这两大当前金融科技最前端和最热门的技术，腾讯云将怎样结合并融合到金融业务场景中，企业微信又将如何在金融机构中得到全面应用，这些神秘面纱均将在9月21日“云+未来“上海峰会金融专场中揭晓。

此次会议，腾讯云还邀请到台州银行、太平洋保险、上海益盟、快牛金科等金融行业客户，分享银行、保险、证券、互联网金融行业的实践案例。正如腾讯金融云总经理胡利明所说，“采用云架构、连接、数据智能、RegTech是当前金融科技发展的新趋势。”腾讯云始终作为连接器，与客户及生态合作伙伴一起探索金融科技的发展道路，让金融更智慧，让未来更快来。

会议报名链接：https://cloud.tencent.com/act/tcc2017