Jaunt ONE亮相双创周上海主会场展览，为VR内容创新推波助澜

上海2017年9月19日电 /美通社/ -- 9月15日，国内唯一一家集拍摄、制作及分发于一体的VR全球企业Jaunt中国携其高端VR摄录一体机Jaunt ONE高调亮相全国“大众创业，万众创新”活动周（简称“双创周”）上海主会场，向大众展示VR内容拍摄最领先的科技创新成果。



Jaunt ONE VR摄录一体机上海双创周展示

此次Jaunt ONE VR摄录一体机的展示不仅契合了双创周的创新主题，也代表VR内容的拍摄已全面步入电影时代。Jaunt ONE是目前全球公认最优秀的VR摄录一体机之一，拥有24目镜头、支持8K乘4K的最大分辨率、120每秒帧数捕捉、具有高动态范围，并能在高感光下做到完美呈现。 此外，Jaunt的云平台服务（Jaunt Cloud Services）利用云端算法，可完成高速率、高质量的缝合渲染工作，大大提升制作效率。



Jaunt ONE VR摄录一体机

目前Jaunt ONE VR摄录一体机所拍摄的沉浸式高清画质已在首部华语VR电影《家在兰若寺》中体现。该片由著名导演蔡明亮先生指导，全长55分钟，全程采用Jaunt ONE实景拍摄，并凭借精湛的电影级画质入围第74届威尼斯国际电影节最佳VR以及最佳VR叙事奖。



由Jaunt ONE VR摄录一体机拍摄的华语VR电影《家在兰若寺》海报

为推动国内VR内容的创新，Jaunt中国已引入25台Jaunt ONE VR摄录一体机，并向外界开放租赁及云端渲染服务的使用。 同时，Jaunt中国也在全国范围启动了Wonder 10计划，向社会招募优秀的VR原创项目，提供免费使用Jaunt One VR摄录一体机的机会，这一举措将为国内VR影视公司、专业工作室以及热爱VR内容的大众提供更多创新创业的机遇。