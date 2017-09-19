2017可信区块链峰会召开 海航科技入选十大区块链应用案例

北京2017年9月19日电 /美通社/ -- 9月19日，2017可信区块链峰会在北京召开。本次可信区块链峰会由中国信息通信研究院主办，数据中心联盟承办，工业和信息化部信软司巡视员李颖、人民银行数字货币研究所副所长狄刚、中国支付清算协会副秘书长王素珍、海航科技集团技术总监龙旭东、腾讯集团支付基础平台与金融应用线副总经理郭锐、HyperLedger亚太区副总裁Julian Gordon、微软亚洲研究院主管研究院闫莺等国内区块链行业知名大咖出席了本次峰会。本次峰会旨在加速推进区块链的国际标准和行业标准的研制，成立了可信区块链联盟，评选出十大区块链落地应用项目。其中，海航科技集团技术总监龙旭东发表关于区块链的主题演讲，海航科技智能集装箱项目同时入选十大区块链应用案例。



海航科技集团技术总监龙旭东发表关于区块链的主题演讲

区块链是今年热门前沿技术领域之一，其基于分布式数据存储、共识算法、加密算法、点对点网络传输等一系列技术的组合，使区块链上的数据具有不可篡改性，永久保存和可信任等特性，能够在不同的合作伙伴间建立起真正的信任机制。海航科技集团技术总监龙旭东在会上发表了“区块链，助力海航‘四流’产业升级”为主题的主旨演讲，以海航科技的“四流”经济入手，介绍了海航科技在客流、物流、资金流、信息流业务中区块链技术的战略布局，以新兴技术赋能“四流”实体产业，践行“一带一路”国家倡议，打造一流民族品牌。

海航科技集团技术研究院案例 -- 智能集装箱运营管理平台，在此次峰会上荣获“十大区块链落地应用”。该项目凭借基于对智能物流和集装箱的大量研究，通过区块链技术，结合海航业务特点解决传统物流和供应链领域存在的流程冗长，数据壁垒，物流信息化程度低等问题，以“简化流程”、“智能监管”和“整合资源”为主要切入点的集装箱运营方式，获得了评委会的一致认可。此前，在工信部举办的首届中国区块链开发大赛中，该项目荣获特等奖。目前，智能集装箱运营管理平台已于8月上线，并将于9月下旬开放运营。

海航科技集团技术研究院重视对区块链等新兴科技的前瞻性探索，对于区块链的应用做出了重要布局，一方面对区块链前沿技术本身进行持续探索，另一方面着重研究区块链技术在海航集团的落地应用场景，如智能集装箱等，期望以技术驱动集团的数字化转型。未来，海航科技集团讲继续着力于区块链等新兴技术开发与应用，以技术服务产业，以科技推动创新。