腾讯首席探索官网大为：年轻企业家应参与解决人类的终极难题

纽约2017年9月19日电 /美通社/ -- 当全球投资人纷纷飞往硅谷，绞尽脑汁寻找下一个独角兽之际，腾讯首席探索官网大为 (David Wallerstein) 专程从温暖的硅谷飞抵飓风将至的纽约。对他来说，参与联合国创新行动召集，推动各国元首、企业家或是国际组织共同思考，如何用前沿技术解决人类的终极难题，是自己的使命所在，也有利于腾讯的长远目标。



腾讯首席探索官网大为(David Wallerstein)

美东时间2017年9月18日，网大为对齐聚在联合国纽约总部会议大厅的上百名国家政府代表、创新者和意见领袖表示，“作为腾讯的首席探索官，我的团队也做投资，但和其他大多数 VC 不同，我们关注人类最根本的难题，包括水、空气、土壤等等，并寻求如何用下一代的高科技，来解决这些全球根本性难题。” 当天一同出席这场题为“可持续发展与创新”的联合国高级别活动的嘉宾，还有联合国大会主席 Miroslav Lajcak，以及来自微软、Salesforce、LinkedIn 等当代顶尖高科技公司的创始人或高层。网大为，是在场唯一一名代表中国企业的主旨嘉宾。

在当天的演讲中，网大为表示，太多人把干净的水资源、空气当作理所当然，但是事实并非如此，“我们需要关注价值链的每一个部分，投资那些关乎人类命运的基础性课题。而我们常常发现，一方面，面对人类的迫切需求，很难找到有意愿或有方法攻克基础性难题的企业家或创新人才。另一方面，对于一部分具有技术能力的初创企业，却很难了解除了本国之外的其他市场需求。”

坚信企业家精神和“互联互通”的网大为认为，在需求和供给之间搭建对话桥梁，通过资源对接，则可以在加速创新的同时，达到构建人类福祉的共同目标。9月的联合国“可持续发展与创新”大会，便是网大为参与推动的对话平台之一。

在网大为主持的大会讨论环节，来自各国的政府机构或企业家代表纷纷结合自身经验，提出了科技企业如何参与实现可持续发展目标的方案，包括运用卫星技术对水资源分布或是非法捕渔活动进行追踪，或是鼓励更多科技公司参与教育投资，解决社会就业、推动性别平等等等。谈及会上各国代表提出的方案，网大为对腾讯财经表示，解决类似气候变暖、极端贫困、流行疾病等全球基础性难题，需要人类共同努力，各国年轻创业家们也应当加入这一大潮，用前沿科技提高人们解决问题的能力。而作为投资人，网大为则乐于在不断涌现的新科技创新企业中，寻找那些能代表未来发展方向、利于社会进步的项目，进行投资。和腾讯内部其他团队相比，网大为坦言在开拓未知领域方面，会更加激进一些。

网大为举例称，自己团队投资了一家做癌症早期诊断的企业，该企业致力于实现通过抽血，检测人们是否患有癌症，“这对于全球的男女老幼来说，无疑是个非常具有价值的突破性的技术。”除了医疗健康之外，网大为也关注人工智能、机器人、新能源等前沿方向。就在不久前，腾讯刚刚投资了德国的“飞行出租车”公司 Lillium。在外界猜测腾讯此次投资的目的时，网大为却看重它能够解决一个物理基础性难题 -- 如何实现垂直起飞并且用电力驱动的喷气式航天器。“而且在此基础上，你可以重新想象城市。”谈及自己感兴趣的基础科学上的重大突破，网大为总能滔滔不绝。

而努力推动腾讯“边界”的网大为始终认为，对未知新领域的探索，对腾讯来说，是战略性的。“腾讯现在的很多产品是为了满足人的大脑的，比如信息、娱乐、社交。我们接下来需要考虑更多的是，如何让人类生活得更健康快乐，不仅身体更健康，而且活在一个更健康的生态系统中，包括水、空气、食物、气候、星球。”从大约两年前开始，他习惯随身携带保温杯，这无关“个人焦虑”，而是焦虑于更大的社会性议题没有办法解决，比如塑料难以降解或是如何降低能源消耗，“有些全球性问题会是生死攸关的，如果我们可以早一点解决一些问题，很多生命将可以被拯救。”

而在腾讯呆了17年，已经可以能用中文演讲的网大为坦言，这些年来感受到中国创新的巨大变化，他鼓励现在的中国创业者一起推动技术边界，参与全球核心技术的竞争，“一同做一些让这个星球变得更好的事情吧。”