BOSS直聘观察：金融行业降温，留美海归扎堆互联网

北京2017年9月19日电 /美通社/ -- 中国正迎来“史上最大归国潮”。在每年数十万海归人员中，应届毕业生的比重日益上升，这个年轻群体选择的专业变化，以及国内经济形势的不断发展，正深刻影响着海归学生的就业选择。

美国长期以来都是中国学生留学的第一目的国，赴美学习的中国留学生多年来在专业选择上都较为集中，回国就业时的行业分布也是如此。然而形势正在发生变化，BOSS直聘日前发布的《美国海归求职薪资报告》显示，近两年，留美海归扎堆金融圈的现象有所改变，互联网行业成为新热门，而进入专业服务领域的海归相对本土求职者，体现出了更强的薪酬优势。

金融行业吸引力减弱留美海归扎堆互联网

中国与全球化智库发布的《中国留学发展报告（2016）》显示，2010-2015年，中国的本科留学生在海外高校的首选专业是工商管理学，但人数比例已经从2010年的45.1%下降到2015年的27%。由于大量学生出国学习商科，过去数年中，美国留学生毕业后扎堆金融圈是普遍现象。随着国内互联网行业持续升温，特别是移动互联网商业模式和部分技术应用开始超越美国，互联网渐渐成为众多海归的首选行业。

BOSS直聘报告显示，2016年，有30.1%的美国归国留学生选择到泛互联网行业发展，这一比例较2013年增加6.2个百分点，而选择传统金融行业的人数占比则开始回落，2016年，金融行业应聘人数为互联网行业的三分之一。其他行业对人才的吸引力，如教育培训、咨询等，在互联网的强势发展前也呈现出不同程度的萎缩。



留美海归行业选择分析

专业服务领域，具有海归背景更能提升薪酬优势

传统上，高薪是海归选择金融行业的重要原因之一。然而随着国内互联网行业的飞速发展，薪酬水平突飞猛进，部分高级技术职位的薪水已经超过金融行业。

BOSS直聘观察到，在海归求职行业开始出现分化的情况下，从行业薪酬差异来看，进入专业服务行业的美国留学生，相较本土人才的薪酬优势较为明显。这与专业服务行业（咨询、财务、法律）中，优质跨国企业占比较高，而多数跨国企业青睐海归背景有关。

BOSS直聘报告显示，尽管留学生与本土学生整体的薪酬差异在逐渐缩减，但专业服务领域中薪资差异仍在扩大。2016年，在相同行业中求职时，美国海归留学生的薪资优势已达34.7%。



留美海归与本土人才的薪酬差异

其余薪酬分化较大的行业还包括广告传媒、金融、教育培训等，但这些行业的薪酬差异较前一年均有不同程度的降低。而目前最火的互联网行业，海归和本土人才的薪资差异仅为6.3%，不到专业服务行业的五分之一。