51社保余清泉：任中国青年创业者联盟副秘书长获中国青年创业奖

西安2017年9月19日电 /美通社/ -- 9月18日，51社保创始人兼 CEO 余清泉被推选为中国青年创业者联盟副秘书长，同时在中国青年创业奖颁奖大会上荣获由共青团中央、人力资源社会保障部联合颁发的第九届“中国青年创业奖”创业新星奖并发言。



余清泉现场领奖照片

中国青年创业联盟群贤毕至

中国青年创业联盟是共青团中央为落实共青团深化改革的总体要求，服务“大众创业、万众创新”的工作大局和青年创新创业的实际需求，进一步促进青年创业服务体系建设而成立。中国青年创业联盟联席主席由俞敏洪、朱啸虎、葛伟平、吴友建、毛大庆、高裕弟等行业翘楚担任。

余清泉担任副秘书长职务

51社保 CEO 余清泉被推选为中国青年创业者联盟副秘书长。中国青年创业者联盟是基于沟通交流、学习合作、整合资源的需求而组成的青年创业者社群。2018年底，将依托“创青春”中国青年创新创业云平台，建成覆盖20万名创业青年的中、省、市、县四级青年创业者联盟。51社保将为鼓励中国青年创新创业的发展贡献自己的先驱力量。



荣誉奖状、奖章

获选“中国青年创业奖”

同日，“中国青年创业奖”颁奖大会举行。2017年9月1日，由共青团中央、人力资源社会保障部联合颁布《关于表彰第九届“中国青年创业奖”的决定》（中青联发【2017】19号），对包括51社保创始人兼 CEO 余清泉在内的65名创业青年进行了表彰。

51社保荣获国家级表彰，标志着51社保作为互联网+人力资源服务领军企业，正在获得社会各界的认可与赞誉。与51社保余清泉一同获奖的还有 ofo 的 CEO 戴威、摩拜执行董事胡玮炜、江小白董事长陶石泉等知名创业者。



余清泉现场分享

余清泉获奖感言

51社保 CEO 余清泉作为“中国青年创业奖新星奖”获奖代表上台发言，进行《时代的创业，创业的时代》主题分享，他指出：

“51社保既是创业企业，又是服务创业的企业。51社保也是‘双创’大潮中的一员。我们为赶上伟大时代、投身创业事业而荣幸！正是在国家社会等各方面力量的大力推动下，才有了青年创业的飞速发展。”

“青年创业既是当下潮流也是未来中坚，相信年轻的力量，相信相信的力量！51社保员工的平均年龄只有25岁多，90后已经成为公司的绝对主力。51社保从0到1，从3人到300人，从北京到全国60个城市直营分公司……51社保保持了高速发展速度，3年4轮融资，不断突破，专注奋斗，成为细分领域第一。抓住机遇，坚定信念，务实前行！当前正处于历史性机遇，让我们一起加油！感谢时代！奋斗的青春最美丽！”