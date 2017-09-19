引领创新金融 招联金融代表出席2017粤商大会

广州2017年9月19日电 /美通社/ --9月19日，由广东省政府、省政协主办，广东省经信委、省商务厅、省工商联和省贸促会承办，广东省委宣传部、省委统战部等17家单位协办的2017粤商大会在广州举行。本次粤商大会以“弘扬粤商精神·引领创新发展”为主题，期间举行了重大项目签约、粤商高峰论坛、广东自贸试验区投资推介会等活动。



招联金融章杨清发表主题演讲

目前已有来自海内外的粤商代表超过1千人应邀出席，既有众多老一辈的知名企业家，也有许多新生代年轻企业家，其中也有不少是杰出粤商代表，如任正非、马化腾、董明珠、李东生等。

作为前海自贸区推选的唯一一家企业代表，招联消费金融有限公司董事总经理章杨清受邀出席会议，并发表了题为《以普惠金融为使命，利用Fintech打造消费金融新模式》的主题发言。章杨清分别从消费金融市场前景、招联金融发展情况等方面切入，阐释在消费金融市场蓝海转为红海的环境下，如何利用Fintech推进创新驱动，打造金融科技核心竞争力，践行普惠金融使命，履行企业社会责任。

消费金融前景广阔，积极推进Fintech创新驱动

从2009年《消费金融公司试点管理办法》颁布以来，政府陆续出台多种政策支持鼓励消费金融快速发展。大数据、机器学习、人工智能等技术不断应用，让金融科技力量不断助力消费金融。而以90后为代表的年轻群体呈现出新的消费趋势，这为消费金融的发展注入了强劲动力。尤其是对于广大三四线城市及农村等地区，传统金融机构服务严重不足，我国约六成以上的人群没有人行征信覆盖；与发达国家的信贷人口渗透率相比，我国的渗透率不足30%，远远低于美国的80%水平。这些均为消费金融创新发展创造了条件。

章杨清指出，在这样的背景和环境下，招联金融公司依靠金融科技打造核心竞争力，在多个领域积极主动创新，取得快速发展。招联金融2015年成立之初，便确立了轻运营、纯线上的发展模式。

在产品创新上，招联金融构建了包括“好期贷”、“信用付”、“零零花”在内的三大产品体系，将产品嵌入到购物、旅游、装修、教育培训、医疗美容等消费场景，满足普罗大众的小额需求，覆盖更多地区、更多客户。

在致力于打造Fintech核心竞争力上，招联金融坚持以数据技术驱动金融，不断拥抱新技术；其核心金融系统采用云计算，实现千万级用户并发，是国内首家实现“金融上云”的消费金融公司，为行业树立了标杆；自主研发、自建数十个系统平台，为同业中首家实现去IOE的公司；另外，通过智能集约运营，规范和简化内外流程标准，充分利用金融科技降低运营成本。

章杨清同时表示，消费金融市场也面临着激烈的竞争，传统银行、互联网巨头、流量与场景平台公司、互联网金融公司、小贷公司等纷纷布局消费金融业务，众多从业主体进入使得市场由蓝海变成了红海；企业积极推进Fintech创新驱动，打造金融科技核心竞争力，十分必要。

践行普惠金融使命，努力服务更广泛消费人群

招联金融成立以来坚持“微金融、新互联”的发展理念，探索基于互联网技术的消费金融新模式，努力为更广泛的客户提供更丰富、更便捷的普惠金融服务。

“消费金融的发展就是要服务传统金融机构覆盖不到的客群，实现真正普惠金融。据我们统计，目前招联金融的客群主要是低学历、中低收入的年轻人群，34岁以下占比达到83%，人均贷款约6000元；同时，从地区分布上看，52%的客群来自农村地区，35%来自二三线城市，省会城市及直辖市、北上广深的客群占比却分别只有11%和2%。”章杨清举出具体数据。

作为国内领先的持牌消费金融机构之一，招联金融不仅在业务和产品上积极践行普惠金融的发展使命，还努力落实企业社会责任，实施了多个公益项目，用实际行动诠释了更为广泛的“普惠”意义。

在业务层面，招联金融为了帮助完善国内信用体系，与中国联通集团共同打造了沃信用分，积极推进全社会信用基础设施建设。同时，还与中科院深圳先进院共建智慧金融联合实验室，在人工智能、大数据、风险控制等关键领域进行深入研究，探索智慧金融，积极推进消费金融健康创新发展。这也是国内首家消费金融公司牵头成立的智慧金融实验室。

在企业社会责任和公益层面，今年8月8日九寨沟、9日新疆精河发生地震后，招联金融当天便率先对有应还款项的震区用户免息延期还款，赢得了众多客户和监管层的赞许。

此外，招联金融积极关心关爱青年成长，支持大学生学习与创业。章杨清表示，在前期资助了百色市贫困大学新生后，其正在与高校进一步洽淡关于金融教育与创新创业的公益活动。