致诚信用与多多米联合建模：以科技引领创新助力小微企业发展

北京2017年9月19日电 /美通社/ -- 近日，北京宜信致诚信用管理有限公司（以下简称“致诚信用”）与上海添彤金融信息服务有限公司旗下多多米平台（以下简称“多多米”）联合开展风控模型的开发与建设。致诚信用一直致力于向行业输出先进的风控管理理念、金融科技能力及成熟的风控管理经验。本次合作，致诚信用将从多多米的业务场景出发，量身打造符合其业务模式及产品类型的风控模型，并在数据研发与分析、机器学习等方面展开深度的合作。

众所周知，线下零售商户、小微企业由于缺乏相应的信用数据支持，融资难成为制约其发展的主要瓶颈。此次，致诚信用与多多米联合建立创新性风控模型，旨在帮助小微企业实现快速融资。多多米依靠自身向小微企业提供的新型业务模式，通过与零售大数据运营商深度合作，积累了丰富的线下零售商户经营场景数据，未来还将垂直深耕零售特殊行业，根据行业特点，提供产业发展相匹配的金融服务；而致诚信用在数据对接查询、金融科技应用、信贷业务经验、建模专家团队等方面拥有集中优势，依托宜信11年的风控经验积累和充分的业务分析论证，将致诚信用的风控能力以“策略+模型”的形式进行固化，提供定制化的模型使用策略。在此次合作中，致诚信用将独有的评分建模体系嵌入到多多米的业务场景中，创新生成在线实时计算、秒级反馈的信用评分，并帮助合作方进行模型部署实施，根据风控需求及时调整风控策略并持续对评分模型进行监控与调优，既满足小微企业线上快速融资的需求，同时有利于多多米信审风控效率的提升。此次合作的意义在于最大化地整合资源，致诚信用将自身在数据、科技、建模等领域的丰富经验与多多米所拥有的非金融数据相结合，形成全新的授信模式，可为线下零售商户、小微企业提供便捷、高效的金融服务。

“致诚信用提供的不仅仅是评分，建模是一个完整的服务体系。致诚信用依托宜信近11年的业务经验，对借款客群有深入的了解，可以对目标客户做细分分析，对客户资质区分不同等级，并在此基础上应用适合的模型及算法，将人的行为与机器学习统筹起来，将业务范围与实际数据结合考量，从而实现最优的风控预期。致诚信用的模型提升效果KS值会比普通模型大约高10个百分点，区隔能力表现优异，且稳定性高。”致诚信用副总经理赖柏志说道。

多多米和致诚信用一致表示，鉴于双方对于共享理念的认同，势必会为此次合作创造更大的空间。致诚信用也将持续在风控管理领域深耕发掘，向行业输出领先的风控管理技术，辅助同业机构提升风控能力及运营水平，共同促进行业的健康发展。