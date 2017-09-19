铂涛旅行“爱情训练营”吸引6000多会员参加

-丰富营销活动着力提高会员黏性

广州2017年9月19日电 /美通社/ -- “6000多人报名，38对男女/男男成功配对，最终9对确定情侣关系。整个活动的传播量达到350多万，而且这几乎是零成本达成的。”铂涛旅行首席营销官路昉硕介绍的是刚刚结束的、该公司举办的大型线上会员活动“爱情训练营”。活动借势七夕中国情人节的热潮，从8月开始，在铂涛旅行APP互动社区、官方微博和微信预热、招募，及至活动开启，配对成功的男女/男男以情侣身份相处一周，爱情导师线上讲座和问答等等，丰富的环节使更多的会员能够参与其中。

“爱情训练营”以铂涛旅行APP互动社区为主要活动平台，有效活跃了平台会员和大幅度增加了话题量，并进一步推广了新上线的私聊功能。



爱情训练营成功配对CP合照

双微、APP官方平台大流量 成就活动高关注

铂涛会员与锦江会员经过整合后，有效会员总数超过1个亿。而从会员系统的数据分析，目前90后是整个平台内最活跃且用户基数最多的群体。“他们大部分是适婚年龄，不少人都有交友、婚恋的困惑或需求，对这一群体的洞察是我们举办‘爱情训练营’活动的初衷。同时，我们亦希望有相同爱好的人能够有机会找到彼此。”铂涛旅行首席营销官路昉硕表示。

报名“爱情训练营”活动的会员几乎覆盖全国34个省市自治区，甚至包括了东南亚地区，以90后为主，也包括了少部分的70后，职业也是囊括各行各业 -- 学生、医生、公务员、媒体人、老师、程序员等等。“在活动合作方情感咨询机构花镇专业的指导下，我们根据会员的年龄、地域、兴趣爱好等进行配对，成功为38对男女/男男组成CP。”路昉硕介绍。最终在9对确定交往的情侣中，一对来自沈阳和吉林的高海拔情侣获得了“最佳情侣”大奖。

“活动能获得不错声量的原因是铂涛旅行包括双微、APP的全平台参与。”铂涛会WeHotel官微粉丝突破1500万、官微的粉丝数超过22万、APP活跃装机量达到1000万，活动依靠官方平台的流量，就获得了极大的关注度，而且亦使活动除了奖品成本以外无额外传播成本。活动相关的3条推文在官方微信铂涛会WeHotel的阅读量超过100万；在活动7天时间里，互动社区的话题增长量同比超过了270%。



APP活跃装机量达到1000万

铂涛旅行着力粉丝经济 打造形式多样会员活动

“在本次活动中，我们更注重对自有平台铂涛旅行APP的运营，引导会员到互动社区发布话题、参与话题讨论以及使用新上线的私聊功能。”为了提高用户的黏性，铂涛旅行在APP推出基于酒店场景的轻社交功能互动社区，用户可以在互动社区发起晒图、提问、约伴，亦可以进行积分打赏或私聊。接下来，铂涛旅行APP社交功能将会进一步优化，推出同城/同店/基于兴趣的群聊功能。

一直以来，铂涛旅行整合一系列线上线下渠道，通过多样化的创新营销给与会员专属的参与感，提高会员的黏性，打造有品牌特色的粉丝经济。如今年以来，与热门电影IP“蓝精灵3”合作，推出主题房、订房送电影票和核心城市会员线下观影活动，以及在各大城市举行“全城铂爱”公益徒步会员活动。

“‘爱情训练营’线上会员活动是一次新的尝试，我们希望能把它打造成企业的一个品牌活动，让更多的会员在这一平台上遇见有共同兴趣的彼此。”路昉硕表示。铂涛旅行接下来还会针对不同的群体或者时节举行“爱情训练营”专场活动，希望能吸引更多的会员参与。