The Open Group：为何越来越多行业热衷于开放标准

上海2017年9月19日电 /美通社/ -- 近日，The Open Group 企业架构副总裁兼亚太区总经理Chris Forde发表了关于开放标准的文章，以下为全文内容：

如今，许多企业和行业都在迫切地实施数字化转型和全球化的业务发展。越来越多的行业希望能够有效开发和使用开放标准以加速实现这些目标。

标准、框架、参考架构和最佳实践均可为企业的创新提供基础并帮助企业成功应对迎面袭来的社会和经济变化。

更多的企业正寻求通过企业间的合作，开发领先的解决方案以解决行业所面临的挑战。这些系统性问题不只关乎一家组织，而且仅凭一家企业之力也无法解决，各企业必须同竞争对手与合作伙伴建立开放的合作。在这种情况下，更为切实可行的办法是开发和使用通用框架，实现共赢。

这一观点可能与传统的企业运营方式完全背道而驰。如果存在反垄断、知识产权和损害自身长期利益方面的风险，那么企业如何能证明与竞争对手合作的做法是正确的呢？

“竞合”及其价值

企业必须接受与所有类型的行业同行合作，以创造可在整个行业中使用并增加个体企业价值的共同资产。但是，并非所有企业或行业都习惯“竞合”模式，虽然这种模式已在技术行业存在多年。长期以来，该行业一直倡导企业与竞争对手在某一领域合作创建新解决方案 - 尽管他们可能在其他领域具有直接竞争产品。

此外，对于那些使用开放标准的企业来说，“竞合”早已成为一种常态，他们会联合起来朝着一个共同目标努力，即创建能够为自身及行业提供业务价值的免费开放资产。他们可以通过其他方式打造差异化优势，并有机会进一步巩固自己的商业利益，而非削弱。

企业架构：典型示例

通常，企业能够通过开放标准获取实实在在的业务和技术价值，比较典型的就是企业架构的实践。用架构思路解决业务问题所产生的典型资产之一便是参考架构 (RA)。参考架构可能很容易被忽视或忽略，但大部分领先的跨国企业都在开发参考架构并从中盈利。当然，其中最大的不同便在于他们为这些参考架构贴上了不同的品牌名称。

企业甚至可以在网上购买基于这些架构的服务，并使用这些服务运行自己的业务和信息技术功能。总体而言，框架、方法和 RA 都具有实实在在的价值，但必须在得到有效利用时才可实现这些价值。

开放和创新

因此，越来越多的企业和垂直行业开始寄希望于开放标准。在全球经济中，客户、合作伙伴和供应商等组成的生态系统对互操作性的需求越来越高，企业不仅需要平衡专有资产利益和安全性问题，还需要认识到待解决的数字问题太过复杂，并非自身之力所能及。因此，他们需要在其他企业的帮助下创建资产，以在满足自身需求的同时，让具有相同需求和利益相关企业受益。

创新不分时间和方式，有时会在令人意想不到的情形下发生。标准、框架、参考架构和最佳实践均可为企业通过新方式创新提供基础。我们预计在未来的几个月或几年内有更多的垂直行业投入到标准开发中，比如商用航空、金融服务和政府等。因为太多企业现在疲于应对数字复杂性、互操作性和持续创新等问题，所以标准开发将成为他们发展的关键。



本文作者是 The Open Group 企业架构副总裁兼亚太区总经理 Chris Forde

Chris Forde先生主要负责The Open Group中国及亚洲地区的业务开发和运营，并负责The Open Group在全球的EA标准，即TOGAF® ArchiMate®。Chris在多个行业拥有深厚的信息技术和企业架构方面的知识与技能。在加入The Open Group前，Chris Forde先生曾在美国运通公司担任副总裁兼主管，负责企业架构实践、技术战略、标准和工程设计，涵盖全球服务和全球网络服务等。作为架构论坛（Architecture Forum）的成员代表和主席，他在2007-2009年推动TOGAF® 9的成功开发和行业发布方面起到了重要作用。