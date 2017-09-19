力推内容品牌“VR Young”，微鲸要让 VR 内容“燥起来”

上海2017年9月19日电 /美通社/ -- 任何产业逻辑的起点都指向用户的需求，然而作为当下最前沿的内容消费领域 -- VR 内容却仍处于需求不明确的探索期，绝大多数的 VR 内容提供商还没搞清楚需求到底在哪、源于何处。细看现在线上的所谓 VR 内容平台，普遍缺乏高质量内容，且同质化极其严重，不少内容制作者为了控制成本同时吸引眼球，纷纷选择加入恐怖元素，但因技术不好不仅不吓人反而徒增尴尬，只得拿软色情元素来凑。

VR 的概念红利期已过，笃定“专注做以内容为核心的平台跟战略”的微鲸 VR 究竟如何打破僵局，真正让 VR 内容“燥起来”呢？微鲸就做了一个顺应趋势的选择 -- 直面需求，推出年轻化内容品牌“VR Young”。

“VR Young”，不一样

VR 产品的主要受众毫无疑问是年轻人，处于15-25 岁之间的他们乐于尝鲜，对新奇的事物充满兴趣，然而这样的群体身上还具备另一个特点 -- 难以取悦，容易流失。

不久前爱奇艺发布了一份 VR 行业白皮书，其中总结了目前 VR 用户的几个关键特点 -- 用户趋向年轻化，年龄集中在 90 后及 95 后单身青年；偏好以视频和游戏为主的体验类 VR 内容，最期望VR内容中加入互动功能……因此从任何维度上看，VR 平台产品都不能单纯地堆砌内容，而应当从人群出发，从需求着手，深深打上符合年轻人调性的烙印。

面对如何取悦年轻人这个看似明确实则宽泛复杂的问题，微鲸提出了自己的方法论。微鲸将年轻用户对 VR 的需求拆解为三大部分，分别是玩乐、魅力和品牌认知。一款优秀的 VR APP 必须要做到好玩，功能和交互都要复合年轻人的习惯；内容也需要有魅力，而不是做个全景就完了，内容和用户要有对话；不仅仅是内容和用户对话，用户之间也需要对话，因此 VR 的世界里需要给每一位用户搭建舞台。

国内首个 VR 内容品牌 -- “VR Young”应运而生。基于微鲸 VR 自建的内容平台产品，结合时下最受年轻人喜爱的内容，将年轻与科技、音乐、时尚、娱乐相结合，有针对性地输出高质量 VR 内容，真正达到“打造平台调性，开拓年轻人市场”的目标。

“调性”不是一纸空文，背后是适时的尝试，比如与今年开播的 Live 4 LIVE《尖叫现场》进行的 VR 内容合作。《尖叫现场》是由多米、咪咕音乐联合主办，爱奇艺联合出品的新锐演出厂牌，秉承为年轻人群提供一个常态化的文化消费选择的目标，全年 80 场演出活动，足迹贯穿于北京、上海、广州、深圳、成都等 5 个国内文化消费最成熟的城市，突出“相信、热血、无双、自命不凡”的品牌特性，暗合了“VR Young”的价值取向。

此外还有紧贴嘻哈热点的说唱类节目《街燥日》、与街舞元素结合的《街舞竞标赛》VR 转播等动作，无不体现出微鲸对年轻人口味的了然和重视。



微鲸VR力推内容品牌“VR Young”

要年轻，看调性

年轻人对自己感兴趣的内容是无比挑剔的，一句口号远远无法满足他们的口味，“调性”要体现在品牌的各个方面。

在产品设计上，“VR Young”做到了色彩分明、有调性和有感染力，每一处细节上都与青春 、活力、个性、冲动、新鲜等关键词建立强关联，对“符合年轻人口味”这个命题做出了极富立体感的诠释。



微鲸VR力推内容品牌“VR Young”

在内容划分上，微鲸选择用“水火土风”四种元素对应音乐、运动、生活、娱乐四大内容方向。除了新锐内容，老牌热门内容也不会落下 -- 目前微鲸 VR 平台上以有十几档合作节目，包括《中国新歌声》、《跨界歌王》等热门综艺节目的 VR 直播等，直接命中全用户群体的兴趣点。在内容划分之外，微鲸还切入了内容制作和推广，创建了属于微鲸 VR 自己的男团女团，让微鲸 VR 的内容生态变得“元气满满”。

在功能上，微鲸强化了产品社交及互动功能，加强可玩性，让微鲸 APP 成为用户的“好基友”。

微鲸对“VR Young”的定位不仅仅是一个频道，而是品牌。此举背后，野心可见一斑 -- 将微鲸 VR 打造成中国第一青春 VR 媒体品牌。

从“聚合”，到“融合”

“VR Young”不仅仅是对微鲸 VR 平台的补充，还是微鲸将泛娱乐化思路与 VR 相绑定的关键一步。

运营好 VR 内容平台，需要的是从内容制作、内容分发再到 C 端产品的全产业链把控能力，在这个层面上 VR 只是表面属性，其本质是打造一个完整的新形态泛娱乐产业生态。所以毫不夸张地说，“VR Young”的出现标志着微鲸 VR 从“播放载体”蜕变成为“内容产业的参与者和设计者”。看似一手险棋，背后却有着坚实的数据作为支撑。

“调研机构SuperData Research的数据显示，三星 GearVR 出货量在第一季度达到了 78 万，一季度往往是淡季，估算整年的出货量可能在 400 万到 500 万。加上今年 1 月份三星对外公布的 VR 出货量已经达到了 500 万台，所以到今年年底单单这一个品牌市场保有量就会突破 1000 万。加上中国的各大主流厂商以及富有创新精神的深圳品牌，在中国的 VR 手机市场可能会占到 3000 万到 4000 万的出货量。”

这一数据对所有 VR 内容厂商来说不可谓不“炸裂”。

操作层面上，微鲸 VR 此招旨在对 VR 内容进行沉淀和归纳，因其定位的是年轻用户，故在内容品类上以偏体育、偏娱乐的具有普世性价值的内容为主，把有影响力、有价值的 IP VR 化，制作成完整的 VR 的片目，实现平台聚合 + 内容融合双赢的局面。

有实力，才能“可劲儿燥”

微鲸VR高级副总裁许贤先生说：“消费电子类行业的发展离不开内容，精品内容或爆款内容会极大的促进整个行业的发展。比如《阿凡达》的电影促进了 3D MAX 技术的普及，《愤怒的小鸟》游戏促进了整个手游行业快速发展，甚至颠覆了整个游戏行业的格局。VR 内容还有比较长的路要走，还有非常大的发展空间去积累、去深化、去发展。”

宏观地看整个 VR 产业，各种形态的内容可谓皮下之骨，骨中之髓，根基打牢产品才能顺理成章得迭代发展，产品与内容相辅相成，缺一不可。若想压中时代命脉，则必须具备驾驭上下游的能力。用优质内容、超级IP内容吸引用户，通过互动性、娱乐性、持续性来留住用户，微鲸是国内极少数具备如此实力的企业。