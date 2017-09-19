Waymo与英特尔合力开发自动驾驶汽车技术

-自动驾驶将防止人为驾驶错误，让出行更安全

北京2017年9月19日电 /美通社/ -- 近日，英特尔公司首席执行官科再奇发表了一篇关于自动驾驶的文章，谈及了Waymo与英特尔合力开发自动驾驶汽车技术，以下为全文：

人工智能（AI）对未来的一大利好就是自动驾驶。每年，全球有近130万人死于交通事故 -- 平均每天就有3,287人死亡，其中近90%的车祸都是人为失误造成。

自动驾驶技术则可以防止人为错误 -- 自动驾驶车辆可以从数百万辆车的经验中不断学习，从而避免错误重演，营造更加安全的驾驶环境。

看看现在自动驾驶的发展速度吧，我真心认为，我的孩子的孩子不再需要亲自驾车。那是大胆的设想：开车这件90%的美国人每天必做之事，将在那一代划上句号。正因为自动驾驶可以挽救生命，所以，英特尔很高兴与 Waymo 这样的业界领导厂商一同站在变革的前沿。



Waymo最新采用英特尔技术的克莱斯勒Pacifica混合动力车

Waymo 的最新车辆 -- 自动驾驶克莱斯勒 Pacifica 混合动力车，采用了英特尔技术进行传感器数据处理、通用计算和实时连接，从而满足城市环境中，全自动驾驶实时决策需求。

随着 Waymo 的自动驾驶技术变得更加智能、更加强大，其高性能软硬件都需要更有力、更高效的计算力。通过与 Waymo 紧密合作，英特尔能为 Waymo 车队提供四级和五级自动驾驶所需的先进数据处理技术。

凭借真实路况300万英里的测试，采用英特尔技术的 Waymo 车队在美国道路上已积累的自动驾驶汽车里程数据，远超其他自动驾驶车队。与 Waymo 合作，英特尔将继续在实现自动驾驶、创造安全未来中发挥领袖作用。