L-com推出新型Mini-HDMI转Mini-HDMI线缆

美国马萨诸塞州北安多弗市2017年9月19日电 /美通社/ -- 有线和无线连接产品首选制造商美国L-com Global Connectivity公司（“L-com”） 今日宣布推出一系列用于视频传输应用的新型mini-HDMI转mini-HDMI线缆。



Mini-HDMI to Mini-HDMI cable

上述新型线缆采用mini-HDMI Type-C连接器以及UL20276 34AWG线缆，并支持4K和1080p分辨率的视频。此外，这些线缆还采用可承受反复插拔且确保优异传输性的镀金触点，而且其所配置的完全注塑式连接器可提供优异的应力消除功能。

这些新型线缆的标准长度规格为0.5米、1米、2米和3米，且可用于移动设备，诊断工具，游戏平台，计算机外围设备以及医疗、军事和专业音视频应用。

“我们的新型mini-HDMI线缆是连接HDMI主机和外围设备的理想产品。这些线缆采用当前业内最高质量的连接器和散装线缆制成，从而为我们的客户提供现有条件下能够达到的最高分辨率的视频传输”，产品经理Brian Gates先生言道。

上述新型mini-HDMI转mini-HDMI线缆均已备货在库，并可随时发货。