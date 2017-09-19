上海2017年9月19日电 /美通社/ -- 9月18日，全球领先的多元化科技创新企业3M迎来了第四个全球志愿者日。在这一天，全球的3M志愿者将共同参与到青少年关怀爱心行动中，为孩子们送去关爱与帮助。今年，3M中国继续携手全球最大的慈善组织 -- “全球联合之路”，共同持续推进“萌芽学前计划”项目，由3M员工组成的爱心队伍将为北京、上海、广州、成都、南京五个城市的农民子弟工幼儿园送去关爱，以呼吁更多人关注各地进城务工人员随迁子女的学龄前教育问题，提升孩子们的早期智力开发。



3M全球志愿者日活动连续第四年在华展开

3M全球志愿者日自2014年设立以来，便受到3M各级员工的重视和欢迎。“作为一家对企业社会责任高度重视的国际性企业，3M每年都在全球各地开展志愿者日活动。”3M大中华区首席营销官兼战略部总监薛勇先生表示，“3M员工对公司组织的每一次志愿者活动都积极响应，热心参与。通过组织员工同时汇集公司各个部门的力量，我们能够惠及更多社会上需要被关爱的人群，并为他们提供力所能及的帮助。”

本次志愿者日时值中秋、国庆双节来临之际，3M中国的员工化身爱心大使，通过制作国庆灯笼、中秋贺卡、哼唱儿歌等一系列精彩互动形式，为五个城市六个幼儿园的超过1000位外来务工人员子女带去了关爱与欢乐，陪他们共庆佳节。不仅如此，3M在每个幼儿园里还特别设立了3M“健康成长”创智角，并在其中配备了磁力棒、磁力片、七巧板、魔尺等益智类玩具，帮助孩子们进一步开发智力，保障孩子们能在设施健全的校园环境中茁壮成长。

作为一家积极践行企业社会责任的国际知名企业，3M一直以来都坚持从身边小事做起，并且不遗余力地推动着各种慈善公益活动的开展。截至目前，3M中国已累计有600多人次的志愿者参与了全球志愿者日活动，总服务时间超过1,350个小时，并为3,500多名外来务工人员子女带去了温暖与关爱。随着“萌芽学前计划”的不断推进，相信未来还会有更多的孩子因此而受惠。除此以外，诸如3M世界环境日主题活动、3M口腔健康关爱行动等公益活动也在持续展开中。3M期望通过自身的努力和强大的科技实力改善人们的生活。