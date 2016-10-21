闻信展览广告标识、LED及数字标牌三大展明天上海开幕

-“第十五届上海国际广告展”、“第十一届上海国际LED展”及“2017上海国际数字标牌展”明日盛大启幕

上海2017年9月19日电 /美通社/ -- 由广州闻信展览服务有限公司举办的“第十五届上海国际广告展”、“第十三届上海国际LED展”及“2017上海国际数字标牌展”将于明日在上海新国际博览中心隆重举行。展会为期3天（9月20-22日），总展出面积10万平米。



“第十五届上海国际广告展”、“第十一届上海国际LED展”及“2017上海国际数字标牌展”将于9月20日盛大启幕

本届展会预设八大展馆六大展区，预计将有来自全球130多个国家和地区的观众前来参观，地区遍布美国、韩国、日本、泰国、中国台湾、中国香港、印度、阿联酋等，参展企业千余家。明天，他们将携年度新品集体亮相。广告标识、LED 及数字标牌三大旗舰展联袂举办，将打造行业最佳的“一站式”商贸采购平台，为展商和买家拓宽商机。

本届展会展示范围包括：激光雕刻设备、标识标牌、灯箱、广告机、亚克力板材、POP、户内外喷绘/打印设备及墨水、设备耗材、折弯机、LED显示屏、LED广告光源、LED照明、LED封装/芯片及设备、OLED、数字标牌产品等在内的行业全产业链。部分行业知名品牌企业有：邦德、迪能、森峰、粤铭、同兴、锐捷、麦迪克、百盛、易字、金威刻、润天智、东川、飞阳联合、赛博、泰威、联强国际、汉拓、新世纪、欧瑞卡、中野、永循、传美讯、天威、爱科、翰骞、根道、雅色兰、纳尔、国顺、海利得、聚美、博拓、东华、霍克、邦美、北斗星、丽雨、海牛、灵奇、晶格、欧莱格、新涛、联建、洲明、德彩、艾比森、德赛、巴科、雷曼、强力巨彩、康佳、蓝硕-利亚德、日上、蓝景、虹霸、长虹、优色专显等等。

国内第一家“未来标识商学院（Future Sign Academy，以下简称“FSA”）”高峰论坛与“创新剧场”将于明日亮相。FSA 集结行业专家与不同领域的高级管理人员，就行业热点问题与行业趋势做深度演讲。另外，取得235份有效样本且在 AMA Research 及尼尔森的专业指导下的2017第一份《2017广告标识产业调查报告》将于明日下午在FSA高峰论坛现场首次发布。

国内首创的“创新剧场”汇聚17家国内先锋广告标识行业与LED行业企业。他们将于9月20、21日两天在W4馆进行新品发布及技术论坛，为众多渴求了解行业最新产品和行业发展趋势的业内人士提供一次面对面学习和沟通的机会。

欲了解更多详情，查询最新展商名单及观众服务等信息，请登录大会官网 www.SignChina-sh.com / www.LEDChina-sh.com / www.DigitalSignage-sh.com 进行查询。